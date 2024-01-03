Чи можливий колапс в енергосистемі України через обстріли РФ? Відповідь «Укренерго»

Голова правління НЕК «Укренерго» зазначив, що Росія вже обирала періоди холодної погоди для своїх масованих ударів по Україні

Росія не зможе спричинити колапс в енергосистемі України, навіть незважаючи на спроби обстрілів у холодну погоду. Про це повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону.

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Він зауважив, що Росія вже обирала періоди холодної погоди для своїх масованих ударів по Україні. Такі випадки фіксували понад 20 разів.

«Це, звичайно, створить нам додаткові проблеми, але я впевнений, що це буде питання тривалості можливих перерв в енергопостачанні через пошкодження будь-яких об'єктів. Проте колапсу в енергосистемі не станеться. Ворог цього не досягне», – додав Кудрицький.

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За його словами, холодна погода є випробуванням для будь-якої енергосистеми. Для того, щоб Україні пройти холод без відключень, необхідно:

залучити до роботи всі енергоблоки електростанцій, що перебувають у поточних ремонтах;

у повному обсязі використовувати 1 700 МВт технічної можливості імпорту, відкритої наприкінці 2023 року.

Також він нагадав, що українці можуть допомогти енергосистемі, якщо економно споживатимуть електроенергію вранці та ввечері.

Як повідомлялося, внаслідок ранкової атаки 2 січня постраждали майже всі райони Київської області. Поліція Київщини показала наслідки ракетного обстрілу.

Також у Києві 3 січня завершились останні аварійно-рятувальні роботи після масованої атаки окупантів по Україні 29 грудня.

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Зокрема, під час російської повітряної атаки 2 січня майже половину російських дронів і п'яту частину крилатих ракет у Північній операційній зоні знищили мобільні групи ППО.

Триває 679-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом доби відбулось 47 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав шість ракетних та 42 авіаційних ударів, здійснив 18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.