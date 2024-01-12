Головна Думки вголос Маргарита Ситник
search button user button menu button
Маргарита Ситник Комунікаційниця, журналістка

Кейс судді Львова і відбудова: хто і як шкодить інвестиційному клімату?

glavcom.ua
«Маємо розуміти, що країна сильна тоді, коли в ній сильні і незалежні всі три гілки влади. Судова – одна з трьох, без якої не може бути держави»
колаж: glavcom.ua

Сильна економіка – один з кращих союзників перемоги

Під час міжнародних форумів у Польщі, де я беру участь як спікерка та модераторка дискусійних панелей, багато говорять про відбудову України.

Іноземні підприємці розповідають, що готові вкладати кошти навіть зараз. Україна для них була і є інвестиційно привабливою. 

Економічний форум у польському м. Карпач, 2023
Економічний форум у польському м. Карпач, 2023

Частина компаній, особливо девелопери, вже реалізовують проєкти з відбудови, але після перемоги наші можливості суттєво зростуть. Лише в Польщі близько 2 000 компаній висловили готовність брати участь у відновленні України після закінчення війни. Поляки вже відчувають, що їм у спини дихають не лише німці, а й представники інших країн, про що вони розповідають у приватних розмовах. Тому зараз поляки намагаються наперед «забронювати» такі інвестиційні можливості за собою.

Польська держава забезпечила свого роду гарантії для своїх бізнесменів: президент країни Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством.

У Мінекономіки України тоді коментували цей крок як «перший настільки комплексний інструмент страхування, який підтримує інвестиції та діяльність польських компаній в Україні».

Натомість подібних гарантій іноземні інвестори чекають не тільки від своїх високопосадовців, а передусім від держави Україна. Ситуація, яка відбувається у судовій системі зараз може стримуватиме багатьох іноземних підприємців.

Для інвесторів дуже важливо розуміти: що у нас із судовою реформою? І кейс, який відбувається тут із суддею Львовом, у якого виявили громадянство рф, дуже показовий.

Хто захоче заводити свої ресурси в країну, де є незрозумілі правила гри і немає гарантій на чесний суд?

Зараз судова реформа в країні триває і дуже важливо не просто її якісно провести, а й паралельно вибудовувати довіру суспільства до судової системи. Якщо дивитися на баланс довіри, який вивчили соціологи Центру Разумкова, то суди на передостанньому місці – нижче лише політичні партії. І це катастрофічна проблема для держави і інвестиційного клімату.

Кейс судді Львова і відбудова: хто і як шкодить інвестиційному клімату? фото 1

А це означає, що разом із судовою реформою ми маємо думати і над тим, як піднімати довіру до судів. І цей рівень довіри має бути високим і у громадян, і у міжнародних партнерів, і у інвесторів. 

Для цього треба спершу проаналізувати, яка зараз ситуація, і хто свідомо підриває довіру до суду в комунікаційній площині.

Суддя Львов і російський паспорт. Що відбулося?

Коли у Богдана Львова, очільника одного із касаційних судів Верховного Суду, виявили російський паспорт, то суддівська спільнота проявила себе гідно. Судді виступили з позицією: громадянам рф в судах України не місце. Це були зокрема судді Віктор Пророк, Олена Кібенко, Іван Міщенко та інші. 

Львова звільнили за рішенням пленуму. І от тут треба було акцентувати увагу суспільства і міжнародних партнерів на тому, що спільнота суддів проявляє себе доволі сильно і здатна до саморегуляції і це #перемога, а не просто ширити #зраду про наявність громадянства у судді.

І от більше року триває судова справа Львова, який судиться і хоче повернутися у Верховний Суд. За день до того, як суд прийняв рішення на користь Львова і вирішив поновити його на посаді, виходить скандальне інтерв’ю голови Верховного Суду Станіслава Кравченка. У цьому інтерв’ю він говорить про те, що питання звільнення судді Львова – це було «суб’єктивне рішення» Всеволода Князєва, який раніше очолював Верховний Суд і погорів на хабарі.

Скрін з інтерв’ю голови Верховного Суду Кравченка на mind.ua
Скрін з інтерв’ю голови Верховного Суду Кравченка на mind.ua

Що ж відбулося у формуванні медіаполя? 

Кравченко знецінив колег, які публічно (!) піднімали питання щодо усунення громадянина РФ з посади, згадав колишнього голову суду, який фігурує у справі хабарництва. Таким чином замість #перемоги суддівської спільноти і вміння саморегулюватися голова Верховного Суду черговий раз нагадав суспільству про Кнєзєва, який асоціюється з хабарництвом. І тоді у громадян могло скластися враження, що, може, рішення щодо усунення Львова, якщо це робив Князєв, не таке вже й хороше, бо Князєв же погорів на хабарі? Або: «всі вони там такі в судовій системі: хабарники і зрадники». 

І якою тоді буде довіра до суду? 

Кравченко – голова Верховного Суду Він не просто відповідає за представництво і позицію суду у справі щодо судді Львова, а має дбати про те, щоб довіра не лише до Верховного Суду, а й до судової системи, зростала. А він, на мою думку, підриває інституційність Суду та довіру до правосуддя. Тому результати чергового соцопитування про те, чи довіряють громадяни судам, не важко спрогнозувати.

І от постає питання: чи може голова Суду шкодити бренду суду та довірі до судівської спільноти? Як можна належати до спільноти суддів, представляти інституцію і руйнувати довіру до неї та до колег і як наслідок шкодити інвестиційному клімату?

Як росія працює над підривом довіри до суду?

Але над тим, щоб «мінусувати» довіру до суддів працюють в комунікаційному полі не такі «талановиті» спікери, як Кравченко.

Нашому ворогу не вигідно, щоб у нас таки налагодився інвестиційний клімат, вибудувалася довіра до судів і пройшла реформа і як наслідок запрацювала краще економіка.

У телеграмі працює ціла мережа каналів, які мінусують не лише суди, а й ті громадські організації, які працюють над судовою реформою – ЦПК, DEJURE. Ось на одному з каналів, який пов’язують із суддею Вовком, йде удар по ключовим представникам громсектору – Віталію Шабуніну, Галині Чижик та Михайлу Жернакову.

Скрін з ТГ-каналу «Под мантией»
Скрін з ТГ-каналу «Под мантией»

На цьому ж каналі «Под мантией» давали поради ОПЗЖ, як обійти санкції у 2021 році, коли у медіа-холдингу Медведчука розпочалися проблеми. Тому, хто формує тут інформаційну політику і з якою ідеологією, все зрозуміло. 

Скрін з ТГ-каналу «Под мантией»
Скрін з ТГ-каналу «Под мантией»

«Под мантией» часто поширює інформацію з іншого каналу – «Судово-юридичної газети», яка теж формує таке ж негативне інформаційне поле, де під удар потрапляють ті, хто веде боротьбу в антикор секторі та стежить за реформою судів.

Скрін з ТГ-каналу «Судово-юридична газета»
Скрін з ТГ-каналу «Судово-юридична газета»

По тих самий представниках громадськості йде нагативна комунікація не лише на анонімних ТГ-каналах, а й на деяких сторінках у Facebook. Ось сторінка, яка пафосно себе називає «Офіс очищення судової реформи». Вона працює не лише на мінус громадського сектору, а й мінусує тих суддів, який громадський сектор визнав доброчесними.

Скрін з Facebook-сторінки «Офіс очищення судової реформи»
Скрін з Facebook-сторінки «Офіс очищення судової реформи»

У кабінеті Facebook-реклами чітко видно – саме ці наративи намагаються запускати і просувати. Більше того, для того, щоб максимально знецінити і доброчесних суддів і тих громадяних активістів, які працюють над судовою реформою, їх протиставляють завжди тим, у кого є найбільша довіра з боку суспільства – Збройним Силам України.

Маємо розуміти, що країна сильна тоді, коли в ній сильні і незалежні всі три гілки влади. Судова – одна з трьох, без якої не може бути держави. Важливо не лише її реформувати, а й паралельно формувати медіаполе і в Україні, і у західних ЗМІ про перемоги, які здобувають тут і громадські активісти, і доброчесні та ціннісні судді. Тоді будуть зростати інвестиції. 

Сильна економіка – один з кращих союзників перемоги. 

Читайте також:
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: реформа економіка санкції інвестиції правосуддя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«В питанні, чи був введений в оману ЄСПЛ, поставить крапку сам Європейський суд»
«Справа «Золотого мандарина». Дзеркало українського правосуддя
Вчора, 21:21
«Ніякого економічного дива під час війни на нашій території не буде, бо ніколи не бувало»
Чи може Україна самостійно фінансувати військові витрати?
6 сiчня, 17:30
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський анонсував продовження роботи над залученням підтримки для України
18 грудня, 2023, 23:30
Американські в’язні, які були звільнені у Венесуелі прибули на об’єднану базу Сан-Антоніо в Сан-Антоніо, штат Техас, США
США звільнили союзника Мадуро в обмін на ув’язнених американців
21 грудня, 2023, 07:30
Після санкцій США на шляху до Індії застрягли танкери з російською нафтою
Після санкцій США на шляху до Індії застрягли танкери з російською нафтою
22 грудня, 2023, 06:51
Порошенко про мобілізацію: владі, армії та суспільству треба обʼєднатися і показати, що ми здатні вирішувати проблеми
Що робити з мобілізацією? Порошенко дав пораду Зеленському
29 грудня, 2023, 11:27
Колишній президент США Дональд Трамп
Трамп під час президентства отримав близько $7,8 млн від іноземних організацій – ЗМІ
4 сiчня, 23:10
Київський міжнародний інститут соціології провів опитування впродовж 29 листопада – 9 грудня 2023 року
Чи підтримують українці втручання держави в економіку: результати опитування
9 сiчня, 13:24
Попри те, що 2023 рік був для України дуже важким, у ньому також сталося багато хорошого
Прощавай, 2023-й! Порція оптимізму від відомих українців підсумки року
31 грудня, 2023, 17:00

Маргарита Ситник

Кейс судді Львова і відбудова: хто і як шкодить інвестиційному клімату?
Кейс судді Львова і відбудова: хто і як шкодить інвестиційному клімату?
Біженець чи громадянин? Хто виграє у Facebook-«війні»
Біженець чи громадянин? Хто виграє у Facebook-«війні»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
111K
Російський полонений дорікнув Путіну і зробив зізнання щодо війни в України (відео)
64K
Щемливе прощання рідних із Білоножком (фото, відео)
60K
Народний артист Павло Зібров прийшов попрощатися зі своїм другом Білоножком (фото)
22K
Ранок в Україні розпочався з повітряної тривоги (оновлено)
19K
Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна
17K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Сьогодні, 10:59
За добу найбільше ворожих атак відбулося на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Удари по єменських хуситах, Росія скликає Радбез ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 04:59
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ (фото)
Вчора, 13:21

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua