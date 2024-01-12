Кейс судді Львова і відбудова: хто і як шкодить інвестиційному клімату?

«Маємо розуміти, що країна сильна тоді, коли в ній сильні і незалежні всі три гілки влади. Судова – одна з трьох, без якої не може бути держави»

Сильна економіка – один з кращих союзників перемоги

Під час міжнародних форумів у Польщі, де я беру участь як спікерка та модераторка дискусійних панелей, багато говорять про відбудову України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Іноземні підприємці розповідають, що готові вкладати кошти навіть зараз. Україна для них була і є інвестиційно привабливою.

Економічний форум у польському м. Карпач, 2023

Частина компаній, особливо девелопери, вже реалізовують проєкти з відбудови, але після перемоги наші можливості суттєво зростуть. Лише в Польщі близько 2 000 компаній висловили готовність брати участь у відновленні України після закінчення війни. Поляки вже відчувають, що їм у спини дихають не лише німці, а й представники інших країн, про що вони розповідають у приватних розмовах. Тому зараз поляки намагаються наперед «забронювати» такі інвестиційні можливості за собою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Польська держава забезпечила свого роду гарантії для своїх бізнесменів: президент країни Анджей Дуда підписав поправку до закону щодо страхування експорту, гарантованого Державним казначейством.

У Мінекономіки України тоді коментували цей крок як «перший настільки комплексний інструмент страхування, який підтримує інвестиції та діяльність польських компаній в Україні».

Натомість подібних гарантій іноземні інвестори чекають не тільки від своїх високопосадовців, а передусім від держави Україна. Ситуація, яка відбувається у судовій системі зараз може стримуватиме багатьох іноземних підприємців.

Для інвесторів дуже важливо розуміти: що у нас із судовою реформою? І кейс, який відбувається тут із суддею Львовом, у якого виявили громадянство рф, дуже показовий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Хто захоче заводити свої ресурси в країну, де є незрозумілі правила гри і немає гарантій на чесний суд?

Зараз судова реформа в країні триває і дуже важливо не просто її якісно провести, а й паралельно вибудовувати довіру суспільства до судової системи. Якщо дивитися на баланс довіри, який вивчили соціологи Центру Разумкова, то суди на передостанньому місці – нижче лише політичні партії. І це катастрофічна проблема для держави і інвестиційного клімату.

А це означає, що разом із судовою реформою ми маємо думати і над тим, як піднімати довіру до судів. І цей рівень довіри має бути високим і у громадян, і у міжнародних партнерів, і у інвесторів.

Для цього треба спершу проаналізувати, яка зараз ситуація, і хто свідомо підриває довіру до суду в комунікаційній площині.

Суддя Львов і російський паспорт. Що відбулося?

Коли у Богдана Львова, очільника одного із касаційних судів Верховного Суду, виявили російський паспорт, то суддівська спільнота проявила себе гідно. Судді виступили з позицією: громадянам рф в судах України не місце. Це були зокрема судді Віктор Пророк, Олена Кібенко, Іван Міщенко та інші.

Львова звільнили за рішенням пленуму. І от тут треба було акцентувати увагу суспільства і міжнародних партнерів на тому, що спільнота суддів проявляє себе доволі сильно і здатна до саморегуляції і це #перемога, а не просто ширити #зраду про наявність громадянства у судді.

Будь ласка, читайте текст після реклами

І от більше року триває судова справа Львова, який судиться і хоче повернутися у Верховний Суд. За день до того, як суд прийняв рішення на користь Львова і вирішив поновити його на посаді, виходить скандальне інтерв’ю голови Верховного Суду Станіслава Кравченка. У цьому інтерв’ю він говорить про те, що питання звільнення судді Львова – це було «суб’єктивне рішення» Всеволода Князєва, який раніше очолював Верховний Суд і погорів на хабарі.

Скрін з інтерв’ю голови Верховного Суду Кравченка на mind.ua

Що ж відбулося у формуванні медіаполя?

Кравченко знецінив колег, які публічно (!) піднімали питання щодо усунення громадянина РФ з посади, згадав колишнього голову суду, який фігурує у справі хабарництва. Таким чином замість #перемоги суддівської спільноти і вміння саморегулюватися голова Верховного Суду черговий раз нагадав суспільству про Кнєзєва, який асоціюється з хабарництвом. І тоді у громадян могло скластися враження, що, може, рішення щодо усунення Львова, якщо це робив Князєв, не таке вже й хороше, бо Князєв же погорів на хабарі? Або: «всі вони там такі в судовій системі: хабарники і зрадники».

І якою тоді буде довіра до суду?

Кравченко – голова Верховного Суду Він не просто відповідає за представництво і позицію суду у справі щодо судді Львова, а має дбати про те, щоб довіра не лише до Верховного Суду, а й до судової системи, зростала. А він, на мою думку, підриває інституційність Суду та довіру до правосуддя. Тому результати чергового соцопитування про те, чи довіряють громадяни судам, не важко спрогнозувати.

І от постає питання: чи може голова Суду шкодити бренду суду та довірі до судівської спільноти? Як можна належати до спільноти суддів, представляти інституцію і руйнувати довіру до неї та до колег і як наслідок шкодити інвестиційному клімату?

Як росія працює над підривом довіри до суду?

Але над тим, щоб «мінусувати» довіру до суддів працюють в комунікаційному полі не такі «талановиті» спікери, як Кравченко.

Нашому ворогу не вигідно, щоб у нас таки налагодився інвестиційний клімат, вибудувалася довіра до судів і пройшла реформа і як наслідок запрацювала краще економіка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У телеграмі працює ціла мережа каналів, які мінусують не лише суди, а й ті громадські організації, які працюють над судовою реформою – ЦПК, DEJURE. Ось на одному з каналів, який пов’язують із суддею Вовком, йде удар по ключовим представникам громсектору – Віталію Шабуніну, Галині Чижик та Михайлу Жернакову.

Скрін з ТГ-каналу «Под мантией»

На цьому ж каналі «Под мантией» давали поради ОПЗЖ, як обійти санкції у 2021 році, коли у медіа-холдингу Медведчука розпочалися проблеми. Тому, хто формує тут інформаційну політику і з якою ідеологією, все зрозуміло.

Скрін з ТГ-каналу «Под мантией»

«Под мантией» часто поширює інформацію з іншого каналу – «Судово-юридичної газети», яка теж формує таке ж негативне інформаційне поле, де під удар потрапляють ті, хто веде боротьбу в антикор секторі та стежить за реформою судів.

Скрін з ТГ-каналу «Судово-юридична газета»

По тих самий представниках громадськості йде нагативна комунікація не лише на анонімних ТГ-каналах, а й на деяких сторінках у Facebook. Ось сторінка, яка пафосно себе називає «Офіс очищення судової реформи». Вона працює не лише на мінус громадського сектору, а й мінусує тих суддів, який громадський сектор визнав доброчесними.

Скрін з Facebook-сторінки «Офіс очищення судової реформи»

У кабінеті Facebook-реклами чітко видно – саме ці наративи намагаються запускати і просувати. Більше того, для того, щоб максимально знецінити і доброчесних суддів і тих громадяних активістів, які працюють над судовою реформою, їх протиставляють завжди тим, у кого є найбільша довіра з боку суспільства – Збройним Силам України.

Маємо розуміти, що країна сильна тоді, коли в ній сильні і незалежні всі три гілки влади. Судова – одна з трьох, без якої не може бути держави. Важливо не лише її реформувати, а й паралельно формувати медіаполе і в Україні, і у західних ЗМІ про перемоги, які здобувають тут і громадські активісти, і доброчесні та ціннісні судді. Тоді будуть зростати інвестиції.

Сильна економіка – один з кращих союзників перемоги.