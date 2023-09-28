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Кремль різко збільшить витрати бюджету на протези та візки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Кремль різко збільшить витрати бюджету на протези та візки
Окупантам Росія купуватиме протези та інвалідні візки
фото з відкритих джерел

Російська влада старанно приховує кількість окупантів, яким потрібні нові протези після війни в Україні

На тлі війни в Україні влада країни-агреора майже на чверть збільшить витрати на закупівлю технічних засобів реабілітації для інвалідів. У 2024 році в рамках держпрограми «Доступне середовище» на ці цілі планується витратити 58 млрд руб., що на 24% більше, ніж передбачалося на цей же рік чинним законом про бюджет. Про це пише видання РБК з посиланням на пояснювальну записку до проекту федерального бюджету на 2024 рік та плановий період 2025–2026 років.

Більша частина цієї суми – 55,7 млрд руб – надійде до Соціального фонду для «забезпечення інвалідів, включаючи громадян, які мешкають на територіях нових суб'єктів, технічними засобами реабілітації, включаючи виготовлення та ремонт протезно-ортопедичних виробів».

Засоби, що залишилися, підуть на фінансування комплексу заходів, спрямованих на забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними та абілітаційними послугами. При цьому під реабілітацією розуміється відновлення втрачених навичок інваліда, а під абілітацією – формування навичок, що відсутні.

У 2025 і 2026 роках на ці цілі передбачено приблизно по 59 млрд руб., Що більше раніше запланованого на 19% і на 15% відповідно.

Згідно з останніми відкритими даними Соцфонду, на кінець першого кварталу 2023 року в Росії налічувалося 10,94 млн. інвалідів, у тому числі 721,8 тис. дітей-інвалідів (віком до 18 років). З них майже 8,6 млн осіб проходили за категорією «загальне захворювання», а близько 1,2 млн вважалися як інваліди з дитинства. Інвалідність на підставах «військова травма» та «захворювання, отримане в період військової служби» мали 160,5 тис. осіб.

У 2022 році Соцфонд надав різні технічних засобів реабілітації для понад 1 млн людей з інвалідністю. Витрати коштом реабілітації їм склали близько 37,2 млрд руб. Водночас Мінпраці країни-агресора з початку року  замовило понад 2,7 млн. бланків довідок для встановлення факту інвалідності. Кількість бланків, замовлених за неповний 2023 рік, стала рекордною за дев'ять років і в півтора рази перевищила показник минулого року.

До початку війни в Україні кількість таких документів неухильно знижувалась і у 2022-му році становила близько 1,6 млн. Також Мінпраці вперше з 2018 року відновило замовлення бланків довідок «про результати встановлення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках». З лютого 2022 року відомство замовило 107 тис. таких документів.

З серпня 2023 року російський Соцфонд перестав публікувати докладну регіональну статистику з реєстру інвалідів. З цієї бази, наприклад, можна було дізнатися про кількість людей, які отримали інвалідність через військову травму.

Нагадаємо, наразі вже 47 українців, які перенесли ампутації кінцівок, проходять процедуру протезування й лікування по програмі, яка була започаткована Метінвестом та Protez Hub. Дванадцятеро людей уже отримали протези вартістю до 30 тис. євро. 

Протезуванням займаються українські фахівці у клініках Львова, Одеси, Дніпра, Києва, Вінниці, Тернополя та Полтави – це допомагає розвивати власну експертизу та полегшити подальше обслуговування протезів. Протези – механічні чи електромеханічні, зокрема біонічні чи міотичні – підбираються індивідуально, відповідно до потреб кожної людини.

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Теги: росія окупанти бюджет ремонт фінансування влада травма втрати

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