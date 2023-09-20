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Росія зірвала два найбільші контракти з будівництва літаків – ЗМІ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія зірвала два найбільші контракти з будівництва літаків – ЗМІ
Російскі виробники літаків виконують лише держоборонзамовлення
фото з відкритих джерел

Всі сили країна-агресор зосередила на обронній промисловості, а от контракти на цивільні літаки не виконує

Амбіційні плани Путіна щодо створення з технологічного нуля авіапрому в масштабах, порівняних із радянськими, з тріском провалились уже в перший рік їх реалізації. Про це пише російське видання «Коммерсант».

Два ключові проекти з будівництва цивільних літаків на вітчизняній компонентній базі – Іл-114 та імпортозаміщений SSJ-100 – відкладаються на 1-3 роки через проблеми з розробкою двигунів, санкцій та відсутність вільних потужностей на авіазаводах.

Турбогвинтові літаки Іл-114-300, які вже цього року мали замінити застарілі Ан-24, а також іноземні лайнери на регіональних маршрутах, не надійдуть перевізникам.

Причиною затримки став двигун ТВ7-117, який розробляє ОДК-Климов» (входить до Об'єднаної двигунобудівної корпорації). У стратегії розвитку авіапрому, яку затвердив Мінтранс, терміни постачання Іл-114 перенесено на 2024 рік, проте насправді це буде кінець 2025 року, пише видання. За словами джерела видання у Мінтраністерстві транспортуРФ, затримка може бути ще більшою – аж до 2026 року, коли за планом уже планувалося вийти на виробництво 12 машин на рік.

Зміни продиктовані тим, що всі сили кинуті на виконання держоборонзамовлення, яке сьогодні є безумовним пріоритетом, пояснило анонімне джерело з «Ростеху».

Також через двигуни забуксував проект імпортозаміщеного «Суперджету». За планом перші машини «Аерофлот» мав отримати вже цього року, але активно обговорюється перенесення термінів на кінець 2024 року, розповіли три джерела в галузі.

За їхніми словами, затягуються випробування двигуна ПД-8, який має замінити французькі SaM146, що стояли на всіх випущених SSJ-100. Нові лайнери відчайдушно потрібні російським авіакомпаніям, які після початку війни втратили можливість не тільки купувати нові літаки за кордоном, а й отримувати техобслуговування, ремонт та купувати запчастини.

За даними Oliver Wyman, на початку 2023 року у російських авіакомпаній налічувалося 736 лайнерів, і до 2026 року кількість бортів, що літають, може скоротитися вдвічі. Вже через півтора роки в Росії розпочнеться «вибуття західних лайнерів, які не мають чим ремонтувати через санкції», повідомив російському диктатору Володимиу Путіну на початку серпня глава «Ростеху» Сергій Чемезов.

Щоб вирішити проблему, Кремль вимагає з технологічного нуля відтворити авіапром і в 46 разів збільшити випуск цивільних літаків – з 5 до 80 – 2025 року. До 2026 року, за задумом урядовців, у Росії має випускатися вже 120 цивільних літаків, 2028-го – 200, а 2030-го – понад 230. Для порівняння: у XXI столітті Росія жодного разу не випускала більше 40-50 цивільних літаків на рік. І навіть у пізньому СРСР кінця 1980-х заводи виготовляли щороку не більше 60-70 машин.

Нагадаємо, у відношенні Росії було запроваджено тисячі санкцій, і з кожним днем ​​наслідки відчуваються дедалі сильніше. Зокрема, через нестачу запчастин у Камчатському краї змушені зупинити експлуатацію чеських регіональних літаків L-410 заводу Aircraft Industries.

Варто зазначити, що Камчатка стала другим російським регіоном, який відмовився від експлуатації західних літаків через брак запчастин. На початку цього року літаки L-410 припинила використовувати компанія «Коміавіатранс» з Республіки Комі - це також стало результатами введених щодо РФ санкцій.

До слова, Росію відключають від «авіаційного SWIFT». Російські та іноземні авіаперевізники можуть зіштовхнутися з проблемами під час виконання рейсів між Росією та іншими країнами уже восени 2023 року.

Труднощі можуть виникнути після відключення Росії від телекомунікаційних каналів, які належать глобальному провайдеру послуг для цивільної авіації – швейцарської компанії Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiques (SITA), розповіли три джерела в російських і зарубіжних авіакомпаніях.

Канал SITA називають авіаційним аналогом міжбанківської системи SWIFT. Це найпоширеніший інструмент у світовій цивільній авіації для обміну інформацією між авіакомпаніями та аеропортами. Системою користуються понад 2,5 тис. клієнтів у 200 країнах, а її технології задіяні на 90% усіх міжнародних авіарейсів.

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Теги: росія авіація санкції літак машини технології ремонт

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