Росія зірвала два найбільші контракти з будівництва літаків – ЗМІ

Всі сили країна-агресор зосередила на обронній промисловості, а от контракти на цивільні літаки не виконує

Амбіційні плани Путіна щодо створення з технологічного нуля авіапрому в масштабах, порівняних із радянськими, з тріском провалились уже в перший рік їх реалізації. Про це пише російське видання «Коммерсант».

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Два ключові проекти з будівництва цивільних літаків на вітчизняній компонентній базі – Іл-114 та імпортозаміщений SSJ-100 – відкладаються на 1-3 роки через проблеми з розробкою двигунів, санкцій та відсутність вільних потужностей на авіазаводах.

Турбогвинтові літаки Іл-114-300, які вже цього року мали замінити застарілі Ан-24, а також іноземні лайнери на регіональних маршрутах, не надійдуть перевізникам.

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Причиною затримки став двигун ТВ7-117, який розробляє ОДК-Климов» (входить до Об'єднаної двигунобудівної корпорації). У стратегії розвитку авіапрому, яку затвердив Мінтранс, терміни постачання Іл-114 перенесено на 2024 рік, проте насправді це буде кінець 2025 року, пише видання. За словами джерела видання у Мінтраністерстві транспортуРФ, затримка може бути ще більшою – аж до 2026 року, коли за планом уже планувалося вийти на виробництво 12 машин на рік.

Зміни продиктовані тим, що всі сили кинуті на виконання держоборонзамовлення, яке сьогодні є безумовним пріоритетом, пояснило анонімне джерело з «Ростеху».

Також через двигуни забуксував проект імпортозаміщеного «Суперджету». За планом перші машини «Аерофлот» мав отримати вже цього року, але активно обговорюється перенесення термінів на кінець 2024 року, розповіли три джерела в галузі.

За їхніми словами, затягуються випробування двигуна ПД-8, який має замінити французькі SaM146, що стояли на всіх випущених SSJ-100. Нові лайнери відчайдушно потрібні російським авіакомпаніям, які після початку війни втратили можливість не тільки купувати нові літаки за кордоном, а й отримувати техобслуговування, ремонт та купувати запчастини.

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За даними Oliver Wyman, на початку 2023 року у російських авіакомпаній налічувалося 736 лайнерів, і до 2026 року кількість бортів, що літають, може скоротитися вдвічі. Вже через півтора роки в Росії розпочнеться «вибуття західних лайнерів, які не мають чим ремонтувати через санкції», повідомив російському диктатору Володимиу Путіну на початку серпня глава «Ростеху» Сергій Чемезов.

Щоб вирішити проблему, Кремль вимагає з технологічного нуля відтворити авіапром і в 46 разів збільшити випуск цивільних літаків – з 5 до 80 – 2025 року. До 2026 року, за задумом урядовців, у Росії має випускатися вже 120 цивільних літаків, 2028-го – 200, а 2030-го – понад 230. Для порівняння: у XXI столітті Росія жодного разу не випускала більше 40-50 цивільних літаків на рік. І навіть у пізньому СРСР кінця 1980-х заводи виготовляли щороку не більше 60-70 машин.

Нагадаємо, у відношенні Росії було запроваджено тисячі санкцій, і з кожним днем ​​наслідки відчуваються дедалі сильніше. Зокрема, через нестачу запчастин у Камчатському краї змушені зупинити експлуатацію чеських регіональних літаків L-410 заводу Aircraft Industries.

Варто зазначити, що Камчатка стала другим російським регіоном, який відмовився від експлуатації західних літаків через брак запчастин. На початку цього року літаки L-410 припинила використовувати компанія «Коміавіатранс» з Республіки Комі - це також стало результатами введених щодо РФ санкцій.

До слова, Росію відключають від «авіаційного SWIFT». Російські та іноземні авіаперевізники можуть зіштовхнутися з проблемами під час виконання рейсів між Росією та іншими країнами уже восени 2023 року.

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Труднощі можуть виникнути після відключення Росії від телекомунікаційних каналів, які належать глобальному провайдеру послуг для цивільної авіації – швейцарської компанії Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiques (SITA), розповіли три джерела в російських і зарубіжних авіакомпаніях.

Канал SITA називають авіаційним аналогом міжбанківської системи SWIFT. Це найпоширеніший інструмент у світовій цивільній авіації для обміну інформацією між авіакомпаніями та аеропортами. Системою користуються понад 2,5 тис. клієнтів у 200 країнах, а її технології задіяні на 90% усіх міжнародних авіарейсів.