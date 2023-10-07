Енергетики ДТЕК повернули світло 11 тисячам родин, що постраждали через бойові дії

Щоденно над відновленнями в області працює близько 60 бригад енергокомпанії

З 4 по 6 жовтня фахівці ДТЕК повернули світло жителям 33 населених пунктів Донецької області, що постійно страждають від ворожих обстрілів.

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Знову отримують електропостачання 11 тисяч родин. Про це повідомляють в компанії.

«Активні бойові дії на території Донецької області продовжуються. За інформацією Донецької ОВА, за останню добу, зокрема, численних обстрілів зазнала Лиманська громада, а Авдіївка – чотирьох ракетних ударів. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України», – повідомляють в ДТЕК.

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Щоденно над відновленнями в області працює близько 60 бригад енергокомпанії.

Нагадаємо, енергетики ДТЕК допомогли відремонтувати електроінфраструктуру на Херсонщині, зруйновану ворогом. Фахівці відновили роботу високовольтної лінії 150 кВ, щоб подати напругу в першу чергу на об’єкти критичної інфраструктури водопостачання та водовідведення Херсону, та ввели в роботу підстанцію, яка вийшла з ладу через підтоплення внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.