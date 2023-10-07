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Енергетики ДТЕК повернули світло 11 тисячам родин, що постраждали через бойові дії

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Енергетики ДТЕК повернули світло 11 тисячам родин, що постраждали через бойові дії
ДТЕК повернули світло жителям 33 населених пунктів
фото: ДТЕК

Щоденно над відновленнями в області працює близько 60 бригад енергокомпанії

З 4 по 6 жовтня фахівці ДТЕК повернули світло жителям 33 населених пунктів Донецької області, що постійно страждають від ворожих обстрілів.

Знову отримують електропостачання 11 тисяч родин. Про це повідомляють в компанії.

«Активні бойові дії на території Донецької області продовжуються. За інформацією Донецької ОВА, за останню добу, зокрема, численних обстрілів зазнала Лиманська громада, а Авдіївка – чотирьох ракетних ударів. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України», – повідомляють в ДТЕК.

Щоденно над відновленнями в області працює близько 60 бригад енергокомпанії.

Нагадаємо, енергетики ДТЕК допомогли відремонтувати електроінфраструктуру на Херсонщині, зруйновану ворогом. Фахівці відновили роботу високовольтної лінії 150 кВ, щоб подати напругу в першу чергу на об’єкти критичної інфраструктури водопостачання та водовідведення Херсону, та ввели в роботу підстанцію, яка вийшла з ладу через підтоплення внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Теги: Авдіївка ДТЕК електроенергія ремонт

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