Суд вп'яте закрив справу «Роттердам+»
Розслідування справи «Роттердам+» тривало майже шість років
Вищий антикорупційний суд України прийняв рішення про закриття справи «Роттердам+».
Відповідне рішення ВАКС ухвалив на відкритому засіданні 9 жовтня.
Це уже п'яте рішення про закриття цієї справи за останні два роки, які приймалися спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, Вищим антикорупційним судом та апеляційною палатою ВАКС.
«Сьогоднішнє рішення найавторитетнішої судової інстанції в країні, створеної за підтримки Західних союзників України, вкотре підтвердило законність і обґрунтованість формульного ціноутворення на енергетичні ресурси. ДТЕК завжди і послідовно відстоював позицію, що прозоре формульне ціноутворення на енергетичні ресурси на основі імпортного паритету – єдиний правильний шлях розвитку ринкової економіки України», – повідомили в компанії.
Цей принцип покладений в основу більшості реформ енергетичних ринків 2014-2016 років. Він підтриманий і схвалений західними партнерами України, в тому числі Міжнародним валютним фондом. За цим принципом формуються ціни на вугілля, газ, бензин й решту енергоресурсів.
«ДТЕК вітає справедливе рішення Вищого антикорупційного суду щодо закриття справи «Роттердам+», – повідомили в компанії.
Як повідомлялось, розслідування справи «Роттердам+» тривало майже 6 років – з березня 2017 року. За цей час прокуратура чотири рази закривала справу за відсутності складу злочину і стільки ж разів поновлювала розслідування.
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