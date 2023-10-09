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Суд вп'яте закрив справу «Роттердам+»

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Суд вп'яте закрив справу «Роттердам+»
«ДТЕК вітає справедливе рішення Вищого антикорупційного суду щодо закриття справи «Роттердам+»
фото з відкритих джерел

Розслідування справи «Роттердам+» тривало майже шість років

Вищий антикорупційний суд України прийняв рішення про закриття справи «Роттердам+».

Відповідне рішення ВАКС ухвалив на відкритому засіданні 9 жовтня. 

Це уже п'яте рішення про закриття цієї справи за останні два роки, які приймалися спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, Вищим антикорупційним судом та апеляційною палатою ВАКС.

«Сьогоднішнє рішення найавторитетнішої судової інстанції в країні, створеної за підтримки Західних союзників України, вкотре підтвердило законність і обґрунтованість формульного ціноутворення на енергетичні ресурси. ДТЕК завжди і послідовно відстоював позицію, що прозоре формульне ціноутворення на енергетичні ресурси на основі імпортного паритету – єдиний правильний шлях розвитку ринкової економіки України», – повідомили в компанії.

Цей принцип покладений в основу більшості реформ енергетичних ринків 2014-2016 років. Він підтриманий і схвалений західними партнерами України, в тому числі Міжнародним валютним фондом. За цим принципом формуються ціни на вугілля, газ, бензин й решту енергоресурсів.

«ДТЕК вітає справедливе рішення Вищого антикорупційного суду щодо закриття справи «Роттердам+», – повідомили в компанії.

Як повідомлялось, розслідування справи «Роттердам+» тривало майже 6 років – з березня 2017 року. За цей час прокуратура чотири рази закривала справу за відсутності складу злочину і стільки ж разів поновлювала розслідування.

Теги: Роттердам+ Антикорупційний суд вугілля

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