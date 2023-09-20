Рада анонсувала зміни у компенсаціях за пошкоджене житло: чого чекати українцям

За словами парламентаріїв, запит на таку компенсацію був давно

Багато українців робили ремонт пошкоджених осель своїми силами, щоб можна було хоч якось жити

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10063, який передбачає виплату грошової компенсації за ремонт пошкодженого житла, який його власники зробили власним коштом. Подробиці розповіла голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в коментарі «Інтерфакс».

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Шуляк підкреслила, що «єВідновлення» постійно вдосконалюється, що стосується і заяви президента України Володимира Зеленського щодо запровадження компенсацій за ремонти, зроблені власним коштом.

«Але почати виплачувати такі компенсації ми можемо тільки після внесення відповідних змін до закону №2923-IX, який регулює порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок російської агресії», – зазначила нардепка.

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За словами голови партії «Слуга народу», запит на таку компенсацію був давно, адже багато постраждалих самостійно робили ремонт свого житла, щоб у ньому можна було хоч якось жити.

«Із цією метою ми проводитимемо публічні консультації, в яких громади зможуть озвучити реальні потреби у відновленні. Перша відбудеться вже 20 вересня. Наша мета - дослухатися до всіх», – підкреслила Шуляк.

В рамках першого етапу державної програми «єВідновлення» станом на сьогодні українці отримали понад 1 млрд грн – йдеться про компенсації за ремонт житла, сума відновлення якого не перевищує 200 тис. грн.

Нагадаємо, заяви на компенсацію розглядатимуть комісії з представників відповідних органів місцевого самоврядування у складі не менше п'яти осіб. Також до роботи комісій можуть долучатися представники державних органів, підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, архітектори, представники міжнародних та громадських організацій.