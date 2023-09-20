Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Рада анонсувала зміни у компенсаціях за пошкоджене житло: чого чекати українцям

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Рада анонсувала зміни у компенсаціях за пошкоджене житло: чого чекати українцям
За словами парламентаріїв, запит на таку компенсацію був давно
фото з відкритих джерел

Багато українців робили ремонт пошкоджених осель своїми силами, щоб можна було хоч якось жити

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10063, який передбачає виплату грошової компенсації за ремонт пошкодженого житла, який його власники зробили власним коштом. Подробиці розповіла голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в коментарі «Інтерфакс».

Шуляк підкреслила, що «єВідновлення» постійно вдосконалюється, що стосується і заяви президента України Володимира Зеленського щодо запровадження компенсацій за ремонти, зроблені власним коштом.

«Але почати виплачувати такі компенсації ми можемо тільки після внесення відповідних змін до закону №2923-IX, який регулює порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок російської агресії», – зазначила нардепка.

За словами голови партії «Слуга народу», запит на таку компенсацію був давно, адже багато постраждалих самостійно робили ремонт свого житла, щоб у ньому можна було хоч якось жити.  

«Із цією метою ми проводитимемо публічні консультації, в яких громади зможуть озвучити реальні потреби у відновленні. Перша відбудеться вже 20 вересня. Наша мета - дослухатися до всіх», – підкреслила Шуляк.

В рамках першого етапу державної програми «єВідновлення» станом на сьогодні українці отримали понад 1 млрд грн – йдеться про компенсації за ремонт житла, сума відновлення якого не перевищує 200 тис. грн.

Нагадаємо, заяви на компенсацію розглядатимуть комісії з представників відповідних органів місцевого самоврядування у складі не менше п'яти осіб. Також до роботи комісій можуть долучатися представники державних органів, підприємств, установ, організацій, експерти, оцінювачі, архітектори, представники міжнародних та громадських організацій.

Теги: Олена Шуляк житло ремонт українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Буданов зі своїм фірмовим «покерфейсом» привітав українців з Днем військової розвідки
Про ГУР з любов'ю
7 вересня, 13:39
F-16 необхідні ЗСУ. Але швидкої перемоги не варто чекати
Жодна зброя не може принести Перемогу. І ось чому
21 серпня, 11:52
Україна продовжує битись за свою Незалежність
День пам'яті захисників України. Їх жертва вимагає поваги
29 серпня, 11:39
Майже половина українок з дітьми вже облаштувалися за кордоном і не плануються повертатися
Поверніться і народжуйте! Український уряд має план Інтерв’ю
28 серпня, 20:45
У ніч на 30 серпня у районі псковського аеродрому пролунали вибухи в районі аеродрому «Хрести»
Атака безпілотників на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
31 серпня, 00:54
Скільки українців вважають себе націоналістами: результати опитування
Скільки українців вважають себе націоналістами: результати опитування
29 серпня, 11:33
Ексофіцер ВМФ США Сет Кропсі зазначив, що для успіхів на фронті Україні потрібні поставки критично важливої зброї та іншого обладнання
The Wall Street Journal: ЗСУ втратили б бойову міць за кілька днів, якби слухали США
1 вересня, 08:08
Вид з висоти пташиного польоту на місце майбутнього табору для українців у Страдбаллі
Просто неба, але з комфортом? Влада Ірландії показала, куди виселяє українських біженців
4 вересня, 08:10
Країна ЄС відмовилася екстрадувати українських чоловіків
Країна ЄС відмовилася екстрадувати українських чоловіків
7 вересня, 20:47

Суспільство

Загинула від опіків унаслідок ворожого обстрілу. Згадаймо військову психологиню Ольгу Тимошенко
Загинула від опіків унаслідок ворожого обстрілу. Згадаймо військову психологиню Ольгу Тимошенко
Рада анонсувала зміни у компенсаціях за пошкоджене житло: чого чекати українцям
Рада анонсувала зміни у компенсаціях за пошкоджене житло: чого чекати українцям
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Бригада, що воює у Бахмуті, отримала комплекс Poseidon (фото)
Бригада, що воює у Бахмуті, отримала комплекс Poseidon (фото)
Кабмін розповів, які виплати отримають біженці після повернення до України
Кабмін розповів, які виплати отримають біженці після повернення до України
Рада попередила українців про можливе посилення мобілізації
Рада попередила українців про можливе посилення мобілізації

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Експерти порівняли опалення дровами, газом та електрикою: що вигідніше
41K
Україна відмовилася від нового траншу Leopard з Німеччини – Spiegel
35K
Польща зробила тривожну заяву про допомогу біженцям з України
35K
Прокурор МКС зробив заяву щодо ордера на арешт Путіна
19K
Бідних тут не чекають. Rozetka встановила мінімальний чек для клієнтів
13K
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Сьогодні, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Сьогодні, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Сьогодні, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
Вчора, 07:00
Українські сили просуваються південніше Бахмута – Генштаб
Вчора, 06:56
Тепло, місцями дощі: прогноз погоди на 19 вересня
Вчора, 05:21

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту