«Один із найбільш складних проєктів»: литовська компанія завершила ремонт літака Зеленського
Литовська компанія провела оновлення системи управління літаком та сертифікувала внесені зміни
Литовська компанія J&C Aero повідомила про успішне завершення повного оновлення салону президентського літака України. Про це повідомляє avianews.com.
У президентському авіалайнері, який входить до парку державного авіаційного підприємства «Україна», оновили внутрішнє облицювання, тканинні покриття, килими, ламінат, сидіння, дивани й інші частини салону.
Крім того, компанія провела оновлення системи управління літаком, сертифікувала внесені зміни.
Оновлені елементи салону литовська компанія виготовила на власному виробництві. Технічне обслуговування президентського літака в аеропорту Талліна було проведено компанією Magnetic MRO.
«Без сумніву, це був один із наших найбільш складних і амбітних проєктів», – заявив голова J&C Aero Лаурінас Скукаускас.
Літак Airbus A319 CJ президента України був вироблений у 2007 році. Замовлення на його виготовлення було зроблено під час президентства Віктора Ющенка, а літак надійшов у власність авіапідприємства «Україн«» під час президентства Януковича.
Уперше з моменту російського вторгнення в Україну президент Володимир Зеленський використав Airbus A319 CJ 18 вересня 2023 року. Літак доставив голову держави з Польщі до США, потім до Канади, після чого повернувся до Польщі.
Раніше повідомлялося, що компанія Skypal Limited – материнська компанія Групи Parimatch – залучила для захисту інтересів у Верховному суді проти президента Володимира Зеленського за зняття санкцій того ж адвоката, що і найбагатший олігарх Росії Андрій Мельниченко.
До слова, президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні анонсував важливий день для нашої держави.
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