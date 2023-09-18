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ЄС до 2030 року може стати залежним від нового ключового партнера

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЄС до 2030 року може стати залежним від нового ключового партнера
фото з відкритих джерел

Лідери країн ЄС обговорять пропозиції Єврокомісії щодо зниження ризику надмірної залежності Європи від Китаю

До 2030 року Європейський союз може опинитися в такій же залежності від Китаю у сфері літій-іонних акумуляторів та паливних елементів, як він був від Росії у галузі енергетики до подій в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Це може статися, якщо не будуть прийняті ефективні заходи у цьому напрямку. Такий висновок міститься в внутрішньому документі Єврокомісії, який був доступний виданню. Це питання обговорять під час зустрічі лідерів ЄС, запланованої на 5 жовтня у Іспанії, де економічна безпека Європи стане однією з ключових тем.

«Без вжиття рішучих заходів європейська енергетична екосистема до 2030 року може мати залежність від Китаю іншого характеру, але з такою ж серйозністю, як і залежність від Росії до вторгнення в Україну», – йдеться у повідомленні.

Побоюючись зростаючої глобальної наполегливості та економічного впливу Китаю, лідери країн ЄС обговорять пропозиції Єврокомісії щодо зниження ризику надмірної залежності Європи від Китаю та необхідності розширення співпраці з Африкою та Латинською Америкою.

Документ підкреслює, що через непостійний характер відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна або вітрова енергія, Європі потрібні ефективні методи зберігання енергії для досягнення мети з нульовими викидами вуглекислого газу до 2050 року.

На цей момент Європейський союз значно відчужується від Китаю у виробництві літій-іонних акумуляторів та паливних елементів, які мають ключове значення для розвитку електромобільної галузі.

За даними Єврокомісії, у 2021 році ЄС імпортував понад 40% газу, 27% нафти та 46% вугілля з Росії.

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Теги: санкції вугілля Китай безпека Європейський союз

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