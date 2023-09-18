ЄС до 2030 року може стати залежним від нового ключового партнера

Лідери країн ЄС обговорять пропозиції Єврокомісії щодо зниження ризику надмірної залежності Європи від Китаю

До 2030 року Європейський союз може опинитися в такій же залежності від Китаю у сфері літій-іонних акумуляторів та паливних елементів, як він був від Росії у галузі енергетики до подій в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Це може статися, якщо не будуть прийняті ефективні заходи у цьому напрямку. Такий висновок міститься в внутрішньому документі Єврокомісії, який був доступний виданню. Це питання обговорять під час зустрічі лідерів ЄС, запланованої на 5 жовтня у Іспанії, де економічна безпека Європи стане однією з ключових тем.

«Без вжиття рішучих заходів європейська енергетична екосистема до 2030 року може мати залежність від Китаю іншого характеру, але з такою ж серйозністю, як і залежність від Росії до вторгнення в Україну», – йдеться у повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Побоюючись зростаючої глобальної наполегливості та економічного впливу Китаю, лідери країн ЄС обговорять пропозиції Єврокомісії щодо зниження ризику надмірної залежності Європи від Китаю та необхідності розширення співпраці з Африкою та Латинською Америкою.

Документ підкреслює, що через непостійний характер відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна або вітрова енергія, Європі потрібні ефективні методи зберігання енергії для досягнення мети з нульовими викидами вуглекислого газу до 2050 року.

На цей момент Європейський союз значно відчужується від Китаю у виробництві літій-іонних акумуляторів та паливних елементів, які мають ключове значення для розвитку електромобільної галузі.

За даними Єврокомісії, у 2021 році ЄС імпортував понад 40% газу, 27% нафти та 46% вугілля з Росії.