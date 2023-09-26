Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві обмежать рух на Кільцевій дорозі

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві обмежать рух на Кільцевій дорозі
фото: Київська міська державна адміністрація

Через дорожні роботи буде обмежений рух транспорту на двох смугах у кожному напрямку

Капітальний ремонт на Кільцевій дорозі від виїзду з міста Вишневого до Жулянського шляхопроводу триватиме від середи, 27 вересня, до 1 грудня. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

«Через дорожні роботи буде обмежений рух транспорту на двох смугах у кожному напрямку. Також буде закритий лівий поворот із Кільцевої дороги на вул. Миколи Трублаїні та з вул. Миколи Трублаїні на Кільцеву дорогу (в сторону Одеської площі)», – йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує громадян за тимчасові незручності та просить враховувати зміни під час планування маршруту.

Раніше стало відомо, що влада Києва хоче у майбутньому різко підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт – тролейбуси, які мають ходити з Києва до області.

До слова, нещодавно команда застосунку для пошуку оренди квартир зі штучним інтелектом Bird опублікувала карту житла у Києві та передмісті за допомогою якої можна порівняти ціни, та зрозуміти, де жити вигідніше.

Нагадаємо, у зв’язку зі збільшенням температурного режиму та з метою запобігання пошкоджень дорожнього покриття, влада столиці вводила тимчасове обмеження на рух великовагових вантажних транспортних засобів.

Теги: дороги ремонт Київавтодор транспорт влада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення електроенергії не будуть довготривалими
Чи будемо взимку зі світлом? До чого готуватися та які міста в зоні ризику
18 вересня, 12:15
Путін закликав жителів регіонів, де зараз проходять вибори, взяти участь у голосуванні
Путін узяв участь у виборах не виходячи з Кремля
9 вересня, 18:32
За даними британської розвідки, нова навчальна програма РФ має три цілі
Кремль посилив військову пропаганду у школах – британська розвідка
6 вересня, 09:51
Атака на аеродром у Пскові: супутникові знімки знищених літаків Іл-76
Атака на аеродром у Пскові: супутникові знімки знищених літаків Іл-76
1 вересня, 04:25
Студенти у Польщі не можуть знайти собі дешеве житло
Винні українці? У польських студентів стало більше на одну проблему
31 серпня, 07:00
Росіяни хочуть завозити вуглекислий газ з Піднебесної до Сибіру
Росія запропонувала Китаю за гроші поховати в Сибіру гігатонни відходів
29 серпня, 13:26
Туристичні оператори хочуть привабити на курорти більше родин із дітьми, і заборонити алкоголь
All inclusive, але дешевше: Туреччина запропонує туристам новий вид відпочинку
28 серпня, 16:32
Близько 2000 сімей військових зможуть отримати квартири
Рада виділила мільярди на житло для військових: хто отримає у першу чергу
28 серпня, 11:54
Індія вирішила захистити внутрішні ціни на рис
Індія обмежила продаж свого стратегічного продукту
27 серпня, 15:00

Новини

У Києві обмежать рух на Кільцевій дорозі
У Києві обмежать рух на Кільцевій дорозі
Що можна купити у Києві за $4,5 млн: вражаючі фото квартири на Печерську
Що можна купити у Києві за $4,5 млн: вражаючі фото квартири на Печерську
У Києві зафіксовано новий температурний рекорд
У Києві зафіксовано новий температурний рекорд
На Київщині виник скандал через патріотичні малюнки: чим усе обернулося
На Київщині виник скандал через патріотичні малюнки: чим усе обернулося
У Києві горів притулок для тварин: загинули семеро котів (відео)
У Києві горів притулок для тварин: загинули семеро котів (відео)
У Києві горів відомий притулок для тварин «Котохата»
У Києві горів відомий притулок для тварин «Котохата»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Бився головою об капот машини. Начальника райвідділу поліції визнано винним у п’яній їзді
47K
У дипломата, який літав із Захаровою та Лавровим на саміт G20, виявлено холеру
42K
Ракетний удар по Одесі: зруйновано морський вокзал (фото, відео)
23K
БРІКС помер, але замість нього з'явилось дещо гірше
20K
«Життя непросте, дороге, клімат важкий». Посол розповів, чому українці не затримуються в Ізраїлі
18K
Що відомо про командувача Чорноморського флоту Соколова, якого ліквідували ЗСУ

Новини

26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26
Українські воїни відбили кілька ворожих атак під Бахмутом – Генштаб
Вчора, 07:50
Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:27
Контрнаступ на Мелітопольському напрямку: Генштаб розкрив тактику ЗСУ
23 вересня, 08:30
Тепло, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 04:54
На Запоріжжі спроби штурму завершилися для окупантів великими втратами – Генштаб
22 вересня, 07:30

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту