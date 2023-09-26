У Києві обмежать рух на Кільцевій дорозі

Через дорожні роботи буде обмежений рух транспорту на двох смугах у кожному напрямку

Капітальний ремонт на Кільцевій дорозі від виїзду з міста Вишневого до Жулянського шляхопроводу триватиме від середи, 27 вересня, до 1 грудня. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

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«Через дорожні роботи буде обмежений рух транспорту на двох смугах у кожному напрямку. Також буде закритий лівий поворот із Кільцевої дороги на вул. Миколи Трублаїні та з вул. Миколи Трублаїні на Кільцеву дорогу (в сторону Одеської площі)», – йдеться у повідомленні.

Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує громадян за тимчасові незручності та просить враховувати зміни під час планування маршруту.

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Раніше стало відомо, що влада Києва хоче у майбутньому різко підвищити вартість проїзду у громадському транспорті, а також розвивати екологічно чистий транспорт – тролейбуси, які мають ходити з Києва до області.

До слова, нещодавно команда застосунку для пошуку оренди квартир зі штучним інтелектом Bird опублікувала карту житла у Києві та передмісті за допомогою якої можна порівняти ціни, та зрозуміти, де жити вигідніше.

Нагадаємо, у зв’язку зі збільшенням температурного режиму та з метою запобігання пошкоджень дорожнього покриття, влада столиці вводила тимчасове обмеження на рух великовагових вантажних транспортних засобів.