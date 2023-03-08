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ДТЕК у 2022 році інвестував майже 4 млрд грн у видобуток вугілля

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ДТЕК у 2022 році інвестував майже 4 млрд грн у видобуток вугілля
фото: ДТЕК

Вже зараз розпочато підготовку до наступного опалювального сезону

Компанія Ріната Ахметова інвестувала 3,9 млрд гривень у вуглевидобувні підприємства для надійної роботи теплових електростанцій. Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

«Щоб підтримати стійкість українського енергетичного фронту в умовах війни, інвестиції компанії у вугледобувні підприємства, а іншими словами – у підтримку українського видобутку, за підсумками минулого року склали майже 3,9 млрд грн», – написав він.

Салєєв додав, що це дозволяє вже зараз розпочати підготовку до наступного опалювального сезону, який через руйнування енергосистеми несе для українських енергетиків, ремонтників, шахтарів і машинобудівників чимало викликів.

Нагадаємо, попри війну шахти ДТЕК в 2022 році зберегли видобуток вугілля на минулорічному рівні для забезпечення безперебійної роботи енергосистеми.

Теги: ДТЕК вугілля інвестиції

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