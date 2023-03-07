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У лютому ДТЕК вдвічі збільшив виробництво електроенергії з сонця

Іван Гавриляк
glavcom.ua
У лютому ДТЕК вдвічі збільшив виробництво електроенергії з сонця
Сонячні електростанції ДТЕК подвоїли генерацію електроенергії в лютому
фото: ДТЕК

Зростання виробництва електроенергії пов'язано зі збільшенням тривалості світлового дня

Сприятливі погодні умови та ефективна робота енергетичного обладнання ДТЕК ВДЕ дозволили компанії у лютому вдвічі збільшити виробництво електроенергії на сонячних електростанціях. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК ВДЕ.

«Компанія ДТЕК ВДЕ збільшила вдвічі обсяги генерації електроенергії на сонячних станціях з 18,5 млн кВт-год в січні до 35,2 млн кВт-год у лютому поточного року. Це еквівалент місячного споживання електроенергії для понад 200 тис. домогосподарств», – йдеться в ньому.

Зазначається, що зростання виробництва електроенергії пов'язано зі збільшенням тривалості світлового дня та забезпеченням ефективної роботи енергогенеруючого обладнання станцій спеціалістами ДТЕК ВДЕ.

Це в сукупності сприяло тому, що більшість днів лютого в порівнянні з січнем в енергосистемі майже не спостерігався дефіцит генеруючих потужностей і це дозволяло операторам системи розподілу мінімізувати або ж взагалі відмовитись від відключень електроенергії для населення.

«Загальна потужність наших сонячних електростанцій складає 450 МВт і вони забезпечують країну власною чистою енергією. Ми впевнені, що зелена енергетика України допомогла вирішити проблему дефіциту генерації в лютому. Очікуємо, що більш активна робота сонячної та вітрової генерації навесні зменшить навантаження на ТЕС та АЕС, яким потрібно проводити ремонти, а також вивільнить потенціал для поновлення експорту електроенергії державою», – наголосив генеральний директор ДТЕК ВДЕ Олександр Селищев.

Нагадаємо, у січні ДТЕК ВДЕ почав відновлювати генерацію електроенергії на Трифонівській СЕС після її деокупації.

Теги: енергетика робота населення ДТЕК

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