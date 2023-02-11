Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Стало відомо, як вимикатимуть світло у Києві та низці областей 11 лютого

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стало відомо, як вимикатимуть світло у Києві та низці областей 11 лютого
фото: expresso.pt

У більшості областей діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії

11 лютого У Києві та низці областей діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.

«Укренерго» надав нові обмеження споживання електроенергії на суботу.

«Доведені ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях», – ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що на Одещині графіки діють у тестовому режимі.

За повідомленням від «Харківобленерго», у Харківському та Чугуївському районах Харківської області 11-12 лютого вводяться спеціальні графіки погодинних відключень у зв'язку з наслідками ракетної атаки на критичну інфраструктуру регіону. Тривалість погодинних вимкнень світла становить 6 годин для кожної черги.

Ознайомитися з графіками можна за посиланнями:

Нагадаємо, що через атаку російських ракет по енергетичній інфраструктурі України зупинився один із блоків Хмельницької АЕС.

Крім того, за даними міністра енергетики Германа Галущенка, внаслідок дронової та ракетної атак російських загарбників зафіксовано влучання в енергооб'єкти в шести областях. ДТЕК повідомив про пошкодження чотирьох його ТЕС.

За повідомленням АТ «Хмельницькобленерго», унаслідок ракетного обстрілу 10 лютого більша частина міста Хмельницького та низки районів області була знеструмлена.

Як повідомлялося,  російські ракети пошкодили енергооб’єкти у шістьох областях. Також прем'єр-міністр Денис назвав наслідки обстрілів об'єктів енергетики.

Теги: Укренерго електроенергія ДТЕК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ведеться робота над включенням усіх можливих ліній електропередачі
Масштабна аварія в Одесі: місто вже з теплом і водою
5 лютого, 06:47
Українці продовжують жити в умовах постійних відключень світла
Енергетична тривога: названо три найскладніших регіони
1 лютого, 12:35
Пошкодження енергоінфраструктури через постійні обстріли тривають
За тиждень енергетики ДТЕК повернули світло 36 тисячам родин
7 лютого, 13:29

Події в Україні

У Києві та низці областей скасовано повітряну тривогу
У Києві та низці областей скасовано повітряну тривогу
У Харківській області ліквідовано всі ворожі дрони
У Харківській області ліквідовано всі ворожі дрони
Стало відомо, як вимикатимуть світло у Києві та низці областей 11 лютого
Стало відомо, як вимикатимуть світло у Києві та низці областей 11 лютого
Повітряне командування «Південь» розкрило подробиці вечірньої атаки безпілотниками
Повітряне командування «Південь» розкрило подробиці вечірньої атаки безпілотниками
ЗСУ показали, як підірвали ворожу бойову машину з окупантами (відео)
ЗСУ показали, як підірвали ворожу бойову машину з окупантами (відео)
За добу на Бахмутському напрямку сталася рекордна кількість бойових зіткнень – ЗСУ
За добу на Бахмутському напрямку сталася рекордна кількість бойових зіткнень – ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
У який термін треба з'явитися в військкомат після вручення повістки: роз'яснення
27K
Загроза ракетного удару: Росія підняла в небо стратегічну авіацію
24K
Одна із ракет пролетіла через Молдову
18K
Львівщина: ракета впала поблизу автобусної зупинки
16K
Масована ракетна атака. Влада терміново звернулася до українців
14K
Данілов описав сценарій наступу росіян

Новини

Мешканці столиці помітили балкон в кольорах російського прапору
Сьогодні, 01:17
Німецький концерн Rheinmetall готовий збудувати в Україні завод із виробництва танків Panther
Вчора, 17:00
Візит Зеленського до Британії: надзвичайно тепле відео
Вчора, 16:31
ЗСУ показали, як захисники збили російську ракету з ПЗРК (відео)
Вчора, 16:12
ЗСУ на Донеччині знищили зброю, якою хизувалися російські пропагандисти (відео 18+)
Вчора, 15:49
На скільки вистачить грошей у Росії? Відповідь аналітиків
Вчора, 15:27

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту