Стало відомо, як вимикатимуть світло у Києві та низці областей 11 лютого

У більшості областей діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії

11 лютого У Києві та низці областей діятимуть стабілізаційні графіки відключень електроенергії. Про це повідомляє ДТЕК.

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«Укренерго» надав нові обмеження споживання електроенергії на суботу.

«Доведені ліміти дозволяють застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях», – ідеться в повідомленні.

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Також зазначається, що на Одещині графіки діють у тестовому режимі.

За повідомленням від «Харківобленерго», у Харківському та Чугуївському районах Харківської області 11-12 лютого вводяться спеціальні графіки погодинних відключень у зв'язку з наслідками ракетної атаки на критичну інфраструктуру регіону. Тривалість погодинних вимкнень світла становить 6 годин для кожної черги.

Ознайомитися з графіками можна за посиланнями:

Нагадаємо, що через атаку російських ракет по енергетичній інфраструктурі України зупинився один із блоків Хмельницької АЕС.

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Крім того, за даними міністра енергетики Германа Галущенка, внаслідок дронової та ракетної атак російських загарбників зафіксовано влучання в енергооб'єкти в шести областях. ДТЕК повідомив про пошкодження чотирьох його ТЕС.

За повідомленням АТ «Хмельницькобленерго», унаслідок ракетного обстрілу 10 лютого більша частина міста Хмельницького та низки районів області була знеструмлена.

Як повідомлялося, російські ракети пошкодили енергооб’єкти у шістьох областях. Також прем'єр-міністр Денис назвав наслідки обстрілів об'єктів енергетики.