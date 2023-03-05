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Україна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності – Галущенко

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності – Галущенко
Міністр енергетики України Герман Галущенко
фото: Facebook/minenergoUkraine

Уже 21 день поспіль в енергосистемі немає дефіциту для споживачів

Україна виходить із опалювального сезону з профіцитом потужності в енергосистемі та достатніми запасами газу та вугілля. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він зазначив, що з жовтня 2022 року Росія здійснила по україснькій енергетичній інфраструктурі 31 повітряну атаку, з яких 14 – масовані ракетні удари, а також 17 атак безпілотниками.

«Через такі безпрецедентні в сучасній історії терористичні атаки в енергосистемі України виник дефіцит генерувальної й трансформаторної потужностей. У найбільш критичний період кількість відключених споживачів перевищувала 13,5 млн точок обліку – це понад 80 % абонентів», – розповів міністр.

І все ж українські енергетики змогли забезпечити основні потреби об’єктів критичної інфраструктури та черговість електропостачання для всіх інших категорій споживачів, а колапсу, на який сподівався ворог, не трапилось.

Міністр зауважив, що вже 21 день поспіль в енергосистемі немає дефіциту для споживачів завдяки достроковому завершенню ремонтів на енергоблоках атомних електростанцій, відновленню низки енергоблоків теплової генерації, сприятливій погоді та зростанню виробництва на гідроелектростанціях та сонячних електростанціях.

«Ми виходимо зі складної зими повністю забезпечені паливом – станом на 3 лютого запаси вугілля на складах теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей становлять 1160 тис. тонн. Це на 375 тис. тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року. Запаси природного газу в підземних сховищах України складають – 9,7 млрд м3 (близько до торішніх обсягів)», – повідомив Галущенко.

За його словами, вже почалася підготовка до наступного опалювального сезону.  

Нагадаємо, що «Нафтогаз» повідомив, коли завершиться опалювальний сезон.

Крім того, Україна вже придумала, як захистити енергооб'єкти від атак РФ. Уже підготовлені проєкти, які реалізовуватимуться протягом року.

Раніше повідомлялося, що Україна уже найближчим часом планує вирішити питання забезпечення електроенергією Одеського регіону, що в перспективі дозволить поновити експорт електроенергії

До слова, США вражені, як швидко українці відновлюють електромережі після російських атак.

Читайте також: Експорт електроенергії працюватиме на відновлення української економіки та енергетики – Центр економічного відновлення 
Теги: опалювальний сезон Герман Галущенко електроенергія вугілля

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