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Лукашенко не зміг без папірця привітати Сі Цзіньпіня (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Лукашенко не зміг без папірця привітати Сі Цзіньпіня (відео)
фото скріншот відео

Лукашенко привітав Сі Цзіньпіня із вибранням на посаду

Невизнаний лідер Білорусі Олександр Лукашенко під час свого візиту до Китаю так сильно розхвилювався, що своє звернення до президента Китаю Сі Цзіньпіня читав виключно з папірця.

Зокрема Лукашенко привітав Сі Цзіньпіна із вибранням на посаду та розповів про велику довіру у стосунках двох держав.

«Дорогий друг білоруського народу перш за все хочу привітати тебе із великою довірою китайського народу. Ми дуже хвилювалися. Хочу привітати мого друга Сі Цзіньпіня із вибранням головою Китайської народної республіки», – сказав Лукашенко.

Як повідомлялося, Лукашенко анонсував свої плани відвідати Китай з 28 лютого по 2 березня і зустрітися з Сі Цзіньпіньом, щоб підписати угоду про торгівлю, інвестиції, масштабні спільні проєкти та іншу співпрацю.

Крім того, президент Білорусі планує зустрітися з високопосадовцями Китаю та керівниками китайських корпорацій.

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Теги: інвестиції Олександр Лукашенко Китай президент відео Сі Цзіньпін

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