Рік незламності. Зеленський нагородив Героїв України (відео)

Зеленський вручив нагороди українським воїнам

Сьогодні, 24 лютого, у Києві проходять заходи до дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Президент Володимир Зеленський на площі перед Софією вручив нагороди українським воїнам.

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«Саме від вас залежить, чи бути всім нам, чи бути Україні. Щодня залежить! Щогодини! Саме від тебе, український воїне! Найголовніша наша людина. Яка стоїть, і завдяки якій стоять мільйони українців. Яка вистоїть, і завдяки якій вистоїть Україна», – звернувся президент до воїнів.

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Захід «Лютий. Рік. Незламність» приурочений до річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, розпочалася 366-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.