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Рік незламності. Зеленський нагородив Героїв України (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рік незламності. Зеленський нагородив Героїв України (відео)
фото скріншот відео

Зеленський вручив нагороди українським воїнам

Сьогодні, 24 лютого, у Києві проходять заходи до дня повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Президент Володимир Зеленський на площі перед Софією вручив нагороди українським воїнам.

«Саме від вас залежить, чи бути всім нам, чи бути Україні. Щодня залежить! Щогодини! Саме від тебе, український воїне! Найголовніша наша людина. Яка стоїть, і завдяки якій стоять мільйони українців. Яка вистоїть, і завдяки якій вистоїть Україна», – звернувся президент до воїнів.

Захід «Лютий. Рік. Незламність» приурочений до річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, розпочалася 366-а доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. 

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Теги: 24 лютого відео ворог президент Володимир Зеленський

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