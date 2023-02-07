Кремль в істериці через конфіскацію майна олігарха Малофеєва у США

Костянтин Малофеєв – запеклий українофоб та адепт «руського міра», який фінансував війну в Україні з 2014 року

Захарова вважає вилучення активів Малофеєва «неприкритою крадіжкою»

Міністерство зовнішніх справ Росії назвало вилучення адміністрацією президента Джо Байдена активів російського бізнесмена Костянтина Малофеєва «неприкритим пограбуванням з політичних мотивів». Про це йдеться у офіційному зверненні міністерства.

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«США крадуть чуже майно, а це підірве довіру до їхньої фінансової системи у світі», – йдеться у коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, опублікованому 7 лютого на сайті відомства.

За словами Захарової, конфісковані у Малофеєва активи нібито «осядуть у США та в кишенях українських олігархів». При цьому Вашингтон, на її думку, нібито діє всупереч власним фундаментальним принципам та законам, що гарантують недоторканність приватної власності. Захарову та МЗС Росії не хвилює, що саме Росія краде українське майно з окупованих територій, знищує будинки та вивозить зерно. Мародерство російських «воїнів», певно, підпорядковується російським законам та фундаментальним принципам росіян.

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У Кремлі раніше заявили, що заморожені чи конфісковані російські активи «фактично просто поцуплені» окремими країнами Заходу. Прессекретар президента Росії зазначав, що ідея щодо їх використання для відновлення України руйнує основи системи існуючих у світі економічних взаємин.

Нагадаємо, що генпрокурор США Меррік Гарленд вперше дозволив передати конфісковані російські активи для використання в Україні. Дерджепартамент США передасть Україні кошти російського олігарха Костянтина Малофеєва, які конфіскували у квітні минулого року після звинувачення росіянина в ухилянні від санкцій.