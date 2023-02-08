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Виступ Зеленського у парламенті Британії: найголовніші тези

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Виступ Зеленського у парламенті Британії: найголовніші тези
фото скріншот відео

Зеленський: «Будь-який агресор знатиме, що з ним станеться, якщо він вирішить атакувати світовий порядок»

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 8 лютого, виступив у британському парламенті.

Глава України став першим іноземним лідером, який звернувся до парламентарів у Вестмінстерському холі після прем'єр-міністра М'янми Аун Сан Су Чжі у 2012 році. Усі присутні слухали українського лідера стоячи. Слова Зеленського неодноразово здіймали гучні аплодисменти у залі.

Головні тези виступу:

Зеленський звернувся до спікера палати громад, пригадавши, як 2 роки тому вони пили у парламенті чай. Відтоді все змінилось. Президент подякував британцям за підтримку та сміливість. Лондон підтримував Київ від перших секунд повномасштабної війни. Президент звернувся до колишнього прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона.

«Борисе, ти об'єднав інших в той момент, коли це здавалось абсолютно неможливим», – наголосив Зеленський.

Він додав, що всі британці показали свій мужній характер та відданість принципам. Британія зробила багато, аби запобігти цьому вторгненню. Зокрема, створили коаліцію надання зброї, чічтким ППО, потужних санкцій.

Зеленський наголосив, усі розуміють, що Росія програє. Перемога змінить весь світ і ці зміни були необхідні світу давно.

«Це буде перемога над самою ідеєю війни. Будь-який агресор знатиме, що з ним станеться, якщо він вирішить атакувати світовий порядок», – сказав президент України.

Він додав, що всі британці показали свій мужній характер та відданість принципам. Британія зробила багато, аби запобігти цьому вторгненню. Зокрема, створили коаліцію надання зброї, чітким ППО, потужних санкцій.

«Я дякую вам від імені воїнів в окопах під артилеристським вогнем, від кожного захисника, який захищає від імені батьків та матерів, які чекають на своїх героїчних синів та доньок, коли вони повернуться з війни», – сказав український лідер.

Президент України також передав спікеру британського парламенту шолом нашого льотчика. Там написано: «Ми маємо свободу. Дайте нам, будь ласка, крила, щоб її захистити».

«Пишаюсь нашими повітряними силами і я привіз подарунок до Великої Британії», – сказав Зеленський і передав шолом.

Зеленський пригадав, як два роки тому покидав британський парламент і пив гарячий англійський чай. Він наголосив, що цього разу, покидаючи парламент, хоче дякувати не тільки за смачний чай, а й за потужні літаки.
Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Великої Британії. Літак вже приземлився в аеропорту Лондона. В аеропорту Зеленського зустрів прем’єр-міністр Ріші Сунак.

Зазначимо, що це другий випадок, коли Зеленський виїхав з України від початку повномасштабного вторгнення. До цього він їздив до США, 21 грудня. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.

Теги: росія міністр Володимир Зеленський президент перемога відео Лондон подарунок Ріші Сунак

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