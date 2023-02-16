Головна Країна Політика
search button user button menu button

Інтерв'ю Зеленського для BBC: найголовніші тези

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Інтерв'ю Зеленського для BBC: найголовніші тези
Зеленський прокоментував війну з Росією
фото:www.bbc.com

«Зброя – це єдина мова, яку розуміє Росія», – заявляє  Президент України

Президент  Володимир Зеленський сьогодні, 16 лютого дав інтерв'ю ВВС, що присвячене роковинам російського вторгнення.  Пропонуємо почитати основні тези, які висловив глава держави. 

Про роль Білорусі у війні

Зеленський висловив сподівання, що Білорусь не приєднається до війни. «Якщо це станеться, ми боротимемося і виживемо», – зазначив він. Український президент рішуче відкинув усі погрози Лукашенка щодо ведення війни разом із російськими військами. 

Про тактику Кремля

На запитання, чи здивований він тактикою Росії у війні, Зеленський назвав її «некорисною». Але дозволити Росії знову використовувати Білорусь як плацдарм для нападу було б «великою помилкою».

«Як вони все знищили. Якщо їхні солдати отримували [і виконували] ці накази, це означає, що вони поділяють ті самі цінності», – сказав Зеленський.

Про  перемовини щодо поділу території

Також Зеленський виключив можливість відмовитися від будь-яких територій своєї країни в рамках можливої мирної угоди з Росією. Мовляв, поступки землі означатимуть, що Росія може продовжувати повертатися.  «Ми хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси послабили б нас як державу», – прокоментував український гарант.

Про супротив окупантам

Однак Зеленський  вважає, що українські сили можуть продовжувати протистояти просуванню Росії, доки вони не зможуть розпочати контрнаступ, хоча він повторив свої заклики до збільшення військової допомоги від Заходу.  «Звичайно, сучасна зброя прискорює мир. Зброя – це єдина мова, яку розуміє Росія», – сказав  Зеленський BBC.

Нагадаємо, сьогодні повернулися з російського полону додому 100  воїнів «Азовсталі» та один цивільний. Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ.

Читайте також:

Ізраїль допоможе Україні з розробкою розумної системи сповіщення про ракети та дрони 

Пропаганда «знайшла» докази «нацизму» у назві бригади ЗСУ

Теги: прикордонники Білорусь росія зброя військові Володимир Зеленський президент контрнаступ погрози

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генерал розповів, як Київщина готується до можливого наступу з Білорусі
Генерал розповів, як Київщина готується до можливого наступу з Білорусі
2 лютого, 12:09
Контрнаступ під Кремінною відновився 26 січня
Українські війська ведуть контрнаступ у районі Кремінної – ISW (мапа)
27 сiчня, 06:26
Більше не жартує. В день народження Зеленського відомі українці розповідають про нього
Більше не жартує. В день народження Зеленського відомі українці розповідають про нього
25 сiчня, 15:50
Дипломат розповів, що чекає на українців через наплив росіян у Грузії
Українців можуть евакуювати з Грузії: дипломат назвав умови
24 сiчня, 16:42
Путін вирішив, що він великий полководець
Росія кинула у бій «наполеонівську» вундервафлю: нова брехня Кремля
23 сiчня, 14:03
Країна-агресорка зазнає суттєвих зменшень активів за кордоном: ЄС уже запровадив дев'ять пакетів санкцій проти РФ
Фінляндія заморозила російські активи на €187 млн
22 сiчня, 03:50
зображення ілюстративне
У Грузії чоловік застрелив з автомата п'ятьох громадян
20 сiчня, 09:52
Папа Римський Франциск не раз відзначався неоднозначними заявами щодо війни в Україні
Папа Франциск відреагував на обстріл Дніпра росіянами
18 сiчня, 20:52
Навчання на полігоні «Лепельський» 13-18 грудня 2022 року
Росіяни розмістились на полігоні в Білорусі: супутникові знімки
17 сiчня, 15:06

Політика

Повернення українців, «Берлінале» змінив кольори: звернення Зеленського (відео)
Повернення українців, «Берлінале» змінив кольори: звернення Зеленського (відео)
Інтерв'ю Зеленського для BBC: найголовніші тези
Інтерв'ю Зеленського для BBC: найголовніші тези
Зеленський зустрівся з лідером британських лейбористів
Зеленський зустрівся з лідером британських лейбористів
Financial Times написало про нібито контрабанду зброї в Україні. МЗС відреагувало
Financial Times написало про нібито контрабанду зброї в Україні. МЗС відреагувало
Резніков підбив підсумки «Рамштайну-9»
Резніков підбив підсумки «Рамштайну-9»
Заступник мера Енергодара повернувся із російського полону
Заступник мера Енергодара повернувся із російського полону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Російський шпигун у Міноборони? СБУ оприлюднила результати обшуків у відомого активіста
58K
Неспокійна ніч 16 лютого. Де зафіксовано вибухи та скільки ракет випустили окупанти
50K
Ракетна атака окупантів: Банкова повідомила про влучання
40K
Повітряна тривога у всіх областях України (оновлено)
27K
В Україні скасована масштабна повітряна тривога (мапа)
17K
Влучання в об’єкт критичної інфраструктури на Львівщині

Новини

Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Сьогодні, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
Вчора, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
Вчора, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38
Після розгрому Путін може направити на штурм Вугледара нові сили – ISW
14 лютого, 07:33
Кадиров взявся розмахувати пістолетом та погрожувати Зеленському (відео)
13 лютого, 18:50

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту