Інтерв'ю Зеленського для BBC: найголовніші тези

«Зброя – це єдина мова, яку розуміє Росія», – заявляє Президент України

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 16 лютого дав інтерв'ю ВВС, що присвячене роковинам російського вторгнення. Пропонуємо почитати основні тези, які висловив глава держави.

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Про роль Білорусі у війні

Зеленський висловив сподівання, що Білорусь не приєднається до війни. «Якщо це станеться, ми боротимемося і виживемо», – зазначив він. Український президент рішуче відкинув усі погрози Лукашенка щодо ведення війни разом із російськими військами.

Про тактику Кремля

На запитання, чи здивований він тактикою Росії у війні, Зеленський назвав її «некорисною». Але дозволити Росії знову використовувати Білорусь як плацдарм для нападу було б «великою помилкою».

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«Як вони все знищили. Якщо їхні солдати отримували [і виконували] ці накази, це означає, що вони поділяють ті самі цінності», – сказав Зеленський.

Про перемовини щодо поділу території

Також Зеленський виключив можливість відмовитися від будь-яких територій своєї країни в рамках можливої мирної угоди з Росією. Мовляв, поступки землі означатимуть, що Росія може продовжувати повертатися. «Ми хочемо гарантій безпеки. Будь-які територіальні компроміси послабили б нас як державу», – прокоментував український гарант.

Про супротив окупантам

Однак Зеленський вважає, що українські сили можуть продовжувати протистояти просуванню Росії, доки вони не зможуть розпочати контрнаступ, хоча він повторив свої заклики до збільшення військової допомоги від Заходу. «Звичайно, сучасна зброя прискорює мир. Зброя – це єдина мова, яку розуміє Росія», – сказав Зеленський BBC.

Нагадаємо, сьогодні повернулися з російського полону додому 100 воїнів «Азовсталі» та один цивільний. Серед звільнених бійців – нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ.