ФСБ дійшло висновку: час «запускати» Навального

Стаття Навального про війну і майбутнє Росії – брехня

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Навальный в своих последних измышлениях о России и о происходящих кровавых событиях продуцирует гибридную ложь давнего агента ФСБ, убежденного фашиста и нациста. Его смыслы – это попытка незаметно, используя методы ФСБшных манипуляторов, сродни уличным шулерам-наперстночникам обелить Россию от ее нечеловеческих преступлений, сохранить империю и на самом деле помочь уйти ей от наказания.

Это прием манипуляторы разных мастей – от так называемых пропагандистов до представителей высшей власти России используют всегда и эффективно. Берется один или несколько бесспорных тезисов, к ним добавляются нужные русским посылы, ложные либо нет, и в таком «перемешанном» виде все подается в информационное пространство. Это проверенный и зачастую действенный способ, пример подобного можно найти практически в любом нарративе, исходящем из России.

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Рассмотрим по всем 15 пунктам статьи.

Цитата №1

«Президент Путин развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под нелепыми предлогами. Он отчаянно пытается придать этой войне статус «народной», стремясь сделать своими сообщниками всех граждан России, однако его попытки терпят крах. Добровольцев для этой войны почти нет, поэтому путинская армия опирается на заключенных и принудительно мобилизованных»

Ложь почти в каждом слове. Смысл, который Навальный пытается внедрить: де, мол, Путин развязал, а народ не при чем. Однако каждый народ достоин своего правителя, это трюизм. А добровольцев мало, потому что не хотят умирать сами. Но войну подавляющее большинство людей в РФ поддерживает. Это факт.

Цитата №2

«Реальные причины войны – политические и экономические проблемы внутри России, стремление Путина удержать власть любой ценой, а также его одержимость своим историческим наследием. Он хочет войти в историю как «царь-завоеватель» и «собиратель земель»

Ложь, разбавленная с правдой. Ни политических, ни экономических проблем внутри РФ перед войной не было. Поддержка власти и истеблишментом, и населением была в принципе практически стопроцентная. Экономика – Россия купалась в золоте, сырьевая экономика в РФ очень эффективна.

Про одержимость историей все верно.

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Цитата №3

«Убиты десятки тысяч невиновных украинцев, боль и страдания обрушены на миллионы. Совершены военные преступления. Разрушены города и инфраструктура Украины»

Здесь также манипуляция. «Десятки тысяч невинных...» Не правда ли, не написал «пожалуй, более сотни тысяч убитых». Все-таки хоть неявно, а попытался приуменьшить.

Цитата №4

«Россия терпит военное поражение. Именно осознание этого изменило риторику властей от «Киев за три дня» до истерических угроз применить ядерное оружие в случае проигрыша. Бессмысленно загублены жизни десятков тысяч российских солдат. Окончательное военное поражение можно отсрочить ценой жизни еще сотен тысяч мобилизованных, но в целом оно неизбежно. Комбинация «агрессивная война + коррупция + бездарность генералов + слабая экономика + героизм и высокая мотивация обороняющихся» результатом выдает только поражение»

Здесь часть правда, часть ложь, как водится.

Говорить красиво «российских солдат» значит создавать образ человека в форме с автоматом, но отнюдь не насильника, мародера и садиста, которыми эти «российские солдаты» реально предстали перед миром. Ну и сокрушаться о «бездарности генералов» тоже много стоит. Навальный хотел бы, следуя логике этой фразы, чтобы генералы были талантливые, и тогда бы убивали украинцев эффективней.

Цитата №5

«Какие границы у Украины? Такие же, как и у России, – международно признанные, определенные в 1991 году. Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос»

То есть Навальный как само собой протаскивает мысль, что говорить о границах России не стоит. То есть, по его мнению, РФ сохраняется как страна безусловно. Кстати, возможно, эта мысль – главное задание Навального от его ФСБшных кураторов. Цель – сохранение целостности России, вопрос, вставший ныне в практическом плане.

Ну и для маскировки правда о мире и хаосе.

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Цитата №6

«Украину в покое и дать ей возможность развиваться так, как желает ее народ. Прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины. Продолжать войну – это как раз истерика бессилия, а прекратить ее – сильный ход»

«...оставить Украину в покое» – вот здесь в полной мере проявился имперец. Украина не кость в пасти у собаки, чтобы так про нее говорить. Зубы обломаете.

Цитата №7

«Совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Британией искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине. Например (после смены власти в России и окончания войны), отменив ограничения в отношении наших нефти и газа, но с направлением части дохода от экспорта углеводородов на компенсации»

Какой хитрый – «совместно»! А не жирно вам будет «совместно»? Вы теперь будете сидеть и слушать. Слушать и молчать. Интересно было бы, если бы судьбу Германии в 1945-м определяли не страны победительницы, а «совместно». Немцы сидели тогда и помалкивали, даже антифашисты, которых там, в отличие от РФ ныне, было достаточно.

Цитата №8

«Расследовать военные преступления в сотрудничестве с международными институтами»

Как и в предыдущем пункте. Навальный тихой сапой и здесь хочет примазаться после стольких преступлений к победителям. Насильник будет сам себя судить. Молодец, Леша, хитрован.

Цитата №9

«Всем русским присуще имперское сознание? Это ерунда. Например, в войне против Украины участвует Беларусь. У белорусов тоже имперское сознание? Нет, у них тоже диктатор у власти. В России, как и в любой стране с историческими предпосылками к этому, всегда будут люди с имперскими взглядами, но это далеко не большинство. Тут нет причин рыдать и причитать. Таких людей надо побеждать на выборах, как побеждают правых и левых радикалов в развитых странах»

Не надо сюда мешать белорусов. С ними разберемся. Говоришь, не большинство с имперскими взглядами в России? А откуда ты взял, что не большинство? Как раз таки большинство. И об этом знаем и мы, и ты, господин Навальный. А ты тут нам лжешь, что не большинство. Не хорошо лгать.

Цитата №10

«Нужны ли России новые земли? Россия – огромная страна с сокращающимся населением и вымирающей провинцией. Имперскость и тяга к захвату территорий – самый вредный и губительный путь. Российская власть вновь своими руками уничтожает наше будущее ради того, чтобы страна выглядела больше на карте. Но Россия и так большая. Наша задача – сберегать народ и развивать то, чего у нас в избытке»

По фактам все верно. Однако «сберегать» народ – отсылает к мысли о сохранении России как целого, а каков этот народ и его психология мир уже понял. Навальный хочет этот народ не переделывать, не лечить, в чем тот срочно нуждается, а «сберегать».

Цитата №11

«В наследство от этой войны нам достанется клубок сложных и, на первый взгляд, почти нерешаемых проблем. Важно определить для самих себя, что мы действительно хотим их решить, после чего начать делать это честно и открыто. Ключ к успеху – в понимании того, что для России и ее народа будет не просто хорошо, но еще и очень выгодно прекратить войну как можно скорее: только так можно начать движение к снятию санкций, возвращению уехавших, восстановлению доверия бизнеса, экономическому росту»

Вот еще одна цель Навального – снятие санкций. Целостность, возрождение РФ – это возрождение империи и фашизма. Именно об этом 11-й пункт, именно это скрытое желание нашего героя.

Цитата №12

«Еще раз подчеркну, что после войны нам предстоит компенсировать Украине ущерб, нанесенный путинской агрессией. Но восстановление нормальных экономических отношений с цивилизованным миром и возвращение экономического роста позволит это сделать, не мешая развиваться нашей стране. Мы на дне, и, чтобы всплыть, нам нужно оттолкнуться от него. Это будет и морально верно, и рационально, и выгодно»

Повторяется тезис о развитии России и восстановлении отношений с Западом. Навальный априори говорит о целой и мощной РФ. То, что это неизбежно приведет рано или поздно к новой агрессии уже упоминалось.

Цитата №13

«Демонтаж режима Путина и его диктатуры. В идеале – через всеобщие свободные выборы и созыв Конституционного собрания»

Опять ненавязчиво подается мысль про то, что дело в Путине. Можно подумать, что претендент на власть Алексей Навальный не участвовал в фашистских маршах в свое время. Да и его слова про Крым никто не забыл. И не забудет.

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Цитата №14

«Установление парламентской республики, основанной на сменяемости власти через честные выборы, независимом суде, федерализме, местном самоуправлении, полной экономической свободе и социальной справедливости»

Чистая профанация. Как будто, например, сталинская конституция не была самой демократической в мире. «Честные выборы, независимый суд» – все знают, насколько это возможно в России. Сам народ там этого не позволит. Не Путин, не Навальный, сам народ не позволит.

Цитата №15

«Осознавая свои историю и традиции, мы должны быть частью Европы и следовать европейскому пути развития. Другого у нас нет, и другого нам и не нужно»

Частью Европы? Известно как. «Ни одна пушка в Европе без нашего позволения выпалить не смела...» Вот их идеал, вот, как они хотят быть частью Европы. И этот принцип выбит на скрижалях их идеологии их же идеологами прошлого и настоящего. Этому и поныне учат в их университетах. Сомневаться в том, что они именно так хотят быть вместе с Европой – значит не знать уроков истории.

***

В качестве вывода можно сказать следующее. Навальный полностью соответствует принципу животного, которое выглядит и крякает, как утка. Он выглядит и говорит как проект российских спецслужб. И пусть никого не смущает чисто технический аспект – отравление «оппозиционера» этими спецслужбами. Агента использовали в темную, обычное дело, кто там его спрашивал. А то, что сидит в тюрьме, так «работа есть работа», как говаривал провокатор гестапо в известном романе. Навальный очевидный проект ФСБ по внедрению своего агента в мировое информационное и политическое пространство для достижения целей, выгодных РФ. Эти цели – сохранение ее целостности, реабилитация, возрождение и, в конечной итоге, совершение новой, тщательно подготовленной экспансии. Надо понимать, что мощная целостная Россия по-другому, без экспансии, жить не сможет.

Кажется, где-то там, в недрах Лубянки, пришли к выводу, что настала пора «запускать» Навального. Принять такую игру за чистую монету было бы большой ошибкой.

Сергій Кримський, для «Главкома»

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