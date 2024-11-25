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Європейська комісія та Уряд США надають ДТЕК $112 млн для відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Європейська комісія та Уряд США надають ДТЕК $112 млн для відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) вже надало ДТЕК важливе обладнання для бригад з ремонту електромереж

Уряд США та Європейська комісія виділяють ДТЕК Ріната Ахметова 106,6 млн євро ($112 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури після чисельних російських атак. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Європейська комісія виділяє 62,8 млн євро на обладнання та матеріали для відновлення генеруючих потужностей. Уряд США виділяє 46,1 млн доларів на закупівлю систем управління та десятків нових трансформаторів, критично важливих для забезпечення енергопостачання для мільйонів людей.

«Сполучені Штати пишаються тим, що підтримують енергетичну стійкість України цим критично важливим пакетом допомоги. Надаючи 46,1 млн доларів на системи управління та нові трансформатори, ми допомагаємо відновити та зміцнити енергетичну інфраструктуру України для захисту від неспровокованих атак Росії», – зазначив помічник Державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт.

Зазначається, що через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) США вже надали ДТЕК важливе обладнання для бригад з ремонту електромереж, зокрема автовишки, пікапи, трансформатори та електричний кабель.

«Ми висловлюємо глибоку подяку за незмінну підтримку Сполученим Штатам, Європейській комісії та керівництву Міністерства енергетики в наданні цієї дуже важливої допомоги. Жодна країна в світі не стикалася з такими атаками по своїй енергетичній системі, але за допомогою наших партнерів ми продовжуємо міцно протистояти енергетичному терору Росії. Ця підтримка є визнанням системно важливої ролі ДТЕК в забезпеченні України електроенергією та наших оперативних зусиль з відновлення тисяч мегават потужностей», – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

Нагадаємо, що внаслідок російських атак було знищено 90% генеруючих потужностей ДТЕК. Як зазначає Reuters, ракетні удари, завдані Росією 17 листопада, вразили три з п'яти працюючих теплових електростанцій ДТЕК, і одна з них досі не працює.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК за час повномасштабної війни інвестував в Україні понад $1 млрд власних коштів в енергетичну інфраструктуру України, в тому числі в ремонти та відновлення зруйнованих електростанцій.

Теги: ДТЕК енергетика

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