В Україні запроваджено аварійні відключення світла (оновлено)

Відключення світла пов'язані з російськими атаками

За вказівкою «Укренерго», у Сумській, Житомирській, Черкаській та Харківській областях введено графіки аварійних відключень електроенергії. Про це повідомляють пресслужби обленерго.

Згодом також стало відомо про відключення у Києві та Дніпропетровській області.

Своєю чергою пресслужба КМВА зазначила, що графіки застосовано як превентивний захід у звʼязку із загрозою російського ракетного удару.

Нагадаємо, у понеділок вранці Повітряні сили поінформували, що в Росії зафіксований зліт восьми бортів Ту-95МС. Вже о 6:25 Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет російськими бомбардувальниками.

Як повідомлялося, в ніч проти 11 листопада у Миколаєві виникли пожежі у житлових будинках. Місто атакували російські ударні дрони.

Також у Свеській громаді Шосткинського району окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру – загинув чоловік, жінка отримала важкі поранення.

Нагадаємо, уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.

Варто зазначити, чиновники в уряді заявляють, що до кінця жовтня та в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Також вони висловлюють надію, що цьогорічна зима пройде також майже без відключень, як і минулого року.

До слова, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого, НАЕК «Енергоатом» вивів з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з АЕС – нині блок набирає потужності. «Енергоатом» повідомив про те, що наразі всі дев’ять енергоблоків, які працюють на підконтрольній Україні території, готові до роботи в осінньо-зимовий період.

Як повідомлялося, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.