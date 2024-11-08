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Київщина: окупанти пошкодили високовольтні мережі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Київщина: окупанти пошкодили високовольтні мережі
Пошкоджені обстрілами лінії потребують ремонту
фото ілюстративне

Енергетики вже працюють на місцях

Під час чергової повітряної атаки, яка відбулась у ніч на 8 листопада, росіяни пошкодили високовольтні мережі у Київській області. Наразі енергетики вже працюють над ремонтом ліній. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Сьогодні уламки ворожих дронів знову пошкодили високовольтні мережі в Київській області. Енергетики оперативно переключили всі домівки на резервне живлення. При цьому світло в оселях не зникало», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, що пошкоджені лінії потребують ремонту. Енергетики вже працюють на місцях.

Нагадаємо, на світанку 8 листопада в Києві та області пролунали вибухи. У столиці в цей час тривала повітряна тривога. Окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали чотири людини. Унаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей під час ракетної атаки на Київщину постраждали чотири людини. Це водії автомобілів, які перебували в авто біля місця падіння уламків. Чоловіки отримали поранення різного ступеня. Стан одного з них важкий, ще двоє водіїв мають середній стан. Інший отримав легкі поранення.

 

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Теги: окупанти тривога енергетика відключення світла війна

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