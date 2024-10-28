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На Сумщині ворог атакував енергетичну інфраструктуру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Сумщині ворог атакував енергетичну інфраструктуру
Енергетики проводять відновлювальні роботи на місці влучання
фото з відкритих джерел

Окупанти запустили безпілотники на об'єкти критичної інфраструктури Конотопського району

Сьогодні, 28 жовтня, російські війська завдали авіаційного удару безпілотниками по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району. Про це повідомляє Сумська ОВА.

Як зазначає пресслужба, на місці влучання вже працюють всі необхідні служби. Зокрема, фахівців проводять відновлювальні роботи.

У результаті протиповітряних боїв підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних сил ЗСУ було знищено шість ворожих «Шахедів».

Нагадаємо, уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.

Як повідомлялося, 14 жовтня 2024 року Київ розпочав опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери міста. Житлові будинки розпочнуть підключати, коли середньодобова температура опуститься до восьми градусів тепла протягом трьох діб та зберігатиметься тенденція до похолодання. Харків також готовий розпочати опалювальний сезон, однак не поспішає цього робити через хорошу погоду.

Раніше стало відомо, що у Донецькій області опалювальний сезон опинився під загрозою. Причиною цьому стали активні бойові дії та безперервні російські обстріли. Жителі Запорізької області також можуть повністю залишитися без електрики.

До слова, опалювальний сезон в Одесі під загрозою – великі районні котельні не облаштовані генераторами і можуть зупинитися у випадку блекауту. Така ситуація є реальною через те, що газопоршневі когенераційні машини, які мали бути встановлені, й досі не прибули до міста.

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Теги: окупанти енергетика війна електроенергія безпілотник дрон

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