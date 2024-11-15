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«Укренерго» пояснило, як бізнесу уникнути відключень світла

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укренерго» пояснило, як бізнесу уникнути відключень світла
«Укренерго» закликало підприємства імпортувати електроенергію для власних потреб
фото з відкритих джерел

Споживання електроенергії тримається на високому рівні

Для того, щоб уникнути вимушених енергетичних обмежень бізнесу потрібно активніше імпортувати електроенергію для власних потреб. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго».

Зазначається, що споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 15 листопада, станом на 09:30, воно було на 1,6% нижчим, ніж у той самий час попереднього дня – у четвер, 14 листопада.

Вчора, 14 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був на 3,3% більшим, ніж попереднього дня – у середу, 13 листопада.

Як зазначає пресслужба компанії, споживання електроенергії тримається на високому рівні. «Укренерго» закликало українців не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 07:00 до 22:00.

Стан в енергосистемі України
Стан в енергосистемі України
фото: «Укренерго»

Як відомо, 11 листопада в Україні було застосовано аварійні графіки відключень світла як превентивний крок через загрозу ракетного удару. У майбутньому подібні заходи будуть застосовуватися так само.

Нагадаємо, енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

До слова, міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що запроваджені у середу обмеження електропостачання для бізнесу тимчасові, про повернення графіків відключення світла наразі не йдеться.

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Теги: бізнес відключення світла енергетика Укренерго

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