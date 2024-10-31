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Сергій Макогон Ексочільник компанії «Оператор ГТС України»

Дефіцит електроенергії взимку. Вихід є!

glavcom.ua
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«Обіцяного 1 ГВт газової генерації в цьому році не буде»
фото з відкритих джерел

Що можна було зробити та потрібно робити?

Україні взимку не буде вистачати до 4 ГВт генерації, тому відключення будуть. Питання тільки в їх тривалості.

Що можна було зробити та потрібно робити?

З позитивного було зроблено наступне:

  1. Збільшення імпортних можливостей з Європи до 2.1 ГВт.
  2. Частково відновлена теплова генерація, яку росіяни розбити навесні. 

Все.

На жаль, обіцяного 1 ГВт газової генерації в цьому році не буде.  

Поступово розвиток є, але зараз в основному будують в першу чергу для покриття власних потреб бізнесу, а не для продажу в мережу. Але потроху будують.

Я не дуже вірю в те, що таки запрацюють турецькі кораблі-генератори в українських портах. Але буду радий, якщо цей проект буде реалізований і його росіяни не знищать.

Через значні ризики атак росіян, я бачу великий сенс будувати генерацію на території країн-членів НАТО для подачі електрики в Україну.

Наприклад, у Польщі.

Навесні росіяни знищили Добротворську ТЕС на Львівщини. Вона до війни активно експортувала електрику до Польщі по окремій 220 кВ лінії до міста Замосць у Східній Польщі. По ній можливо передавати до 400МВт. А при переведенні напруги на 400кВ обсяги передачі можна значно збільшити.

Ця лінія використовувалась виключно для імпорту електрики з України, тому її можна відключити від польської системи та повністю віддати для потреб України. До цієї лінії можна було б підключити об'єкти генерації, які б встановлювались на території Польщі, але б працювати виключно на потреби України. Фактично можна було б створити енергетичний парк, де можна було б побудувати нову генерації для України.

Розташування генерації на території Польщі (країни НАТО) мінімізували б військові ризики, щоб дозволило легше залучати міжнародне фінансування для таких проектів. Україна могла б постачати і свій газ для цього парку, бо з боку України є незадіяна з 2011 року газова труба до м. Грубешів (Польща), а там існуючими польськими розподільчими газопроводами до м. Замосць (до 50 км).

Тобто ВЖЕ Є готові газові та електричні мережі для будівництва маневрової газової генерації!

Польща б отримувала податки від роботи станції та нові робочі місця. А Україна - електрику.

Win-Win.

А відділений статус цієї лінії від польської мережі не вимагав би погодження на розширення перетину від ENTSO-E.

Ідея не моя (я тільки доповнив частиною про існуючий незадіяний газогін з України). Міністерство енергетики України про неї знає вже пару років. Але вперто не помічає та будує атомні блоки...

Є і інші незадіяні лінії з країнами НАТО... А ще є Молдова (5 незадіяних ліній 110кВ).

Приклади схожих проектів:

  • генерація у Мексиці та Канаді для постачання на ринок США
  • генерація у Мозамбіку для постачання у ПАР
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Теги: податки фінансування відключення світла енергетика електроенергія

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