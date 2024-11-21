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Столиця затвердила рекомендації щодо безпечного використання генераторів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Столиця затвердила рекомендації щодо безпечного використання генераторів
фото з відкритих джерел

Рекомендації враховують безпечне використання генераторів, зокрема щодо їхнього розміщення винятково на відкритому повітрі та на території з рівною площадкою, а також із дотриманням відстані від дерев – 2,5 м

Cтолиця затвердила рекомендації щодо безпечного використання генераторів, які розробив Департамент територіального контролю міста Києва. Таке рішення підтримали депутати Київської міської ради під час пленарного засідання сьогодні, 21 листопада. Про це повідомив директор Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Буділов.

Мета документа – сформувати рекомендації для безпечного використання електрогенераторів з урахуванням пожежної безпеки та їхньої інтеграції в міське середовище.

«Ми вже третій рік живемо в складних умовах відключень світла через ворожі обстріли нашої критичної інфраструктури. Тож використання генераторів – часто єдиний спосіб забезпечити електроенергією як бізнес, так і громадян. Утім важливо користуватися генераторами відповідально, з дотриманням правил безпеки та повагою до людей довкола», – наголосив на важливості цього рішення  Буділов.

Рекомендації враховують безпечне використання генераторів, зокрема щодо їхнього розміщення винятково на відкритому повітрі та на території з рівною площадкою, а також із дотриманням відстані від дерев – 2,5 м, від чагарників – 1,5 м. Крім того, агрегати не можна встановлювати всередині житлових, громадських, складських та виробничих будівель, зокрема на дахах, балконах, прибудовах, на шляхах до евакуаційних виходів. Також під час їхнього встановлення необхідно забезпечити захист, що запобігатиме ураженню електричним струмом людей і тварин. А користувачі мають проходити навчання та інструктажі щодо експлуатації генератора.

Після прийняття цього рішення інспектори благоустрою розпочнуть інформаційно-роз'яснювальну роботу серед бізнесу та населення.

Як відомо, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, через російську атаку 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.

Теги: інфраструктура Герман Галущенко МАГАТЕ відключення енергетика відключення світла

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