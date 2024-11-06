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«Укренерго» оголосило технічний дефолт: чому нема причини хвилюватися

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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«Укренерго» оголосило технічний дефолт: чому нема причини хвилюватися
«Укренерго» надалі виконуватиме свої зобовʼязання та операційні функції для підготовки до зими
фото з відкритих джерел

Тимчасове призупинення здійснення платежів за облігаціями запроваджується до моменту завершення процесу реструктуризації

«Укренерго» з 9 листопада призупиняє платежі за борговими зобовʼязаннями за «зеленими» облігаціями сталого розвитку. Про це повідомила пресслужба компанії.

«Укренерго» наголошує, що це технічне рішення діятиме до моменту завершення реструктуризації боргу, яка планується в найближчі місяці.

Компанія спільно з Кабінетом міністрів вживають необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій в найближчі місяці. Компанія повідомила своїх партнерів і кредиторів про тимчасове зупинення платежів за «зеленими» облігаціями, а також запевнила в операційній і фінансовій стійкості компанії.

«Зелені» облігації – це цінні папери, які залучають кошти на фінансування екологічних проєктів, зокрема на будівництво електростанцій на основі відновлюваних джерел енергії.

Як зазначається, «Укренерго» надалі виконує свої зобовʼязання та операційні функції. Зокрема, це стосується поточних завдань компанії – підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості обʼєднаної енергосистеми України в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, енергетики фіксують тенденцію до зростання споживання електроенергії в Україні та закликають не використовувати потужні електроприлади вранці та ввечері.

Як повідомлялося, «Укренерго» готує кілька сценаріїв проходження зими 2024-2025 в Україні, яку вже називають найскладнішою. Варто зазначити, що уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.

Раніше стало відомо, що в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.

Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.

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Теги: Укренерго дефолт енергетика облігація

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