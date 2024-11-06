«Укренерго» оголосило технічний дефолт: чому нема причини хвилюватися
Тимчасове призупинення здійснення платежів за облігаціями запроваджується до моменту завершення процесу реструктуризації
«Укренерго» з 9 листопада призупиняє платежі за борговими зобовʼязаннями за «зеленими» облігаціями сталого розвитку. Про це повідомила пресслужба компанії.
«Укренерго» наголошує, що це технічне рішення діятиме до моменту завершення реструктуризації боргу, яка планується в найближчі місяці.
Компанія спільно з Кабінетом міністрів вживають необхідних заходів, щоб досягти угоди з власниками облігацій в найближчі місяці. Компанія повідомила своїх партнерів і кредиторів про тимчасове зупинення платежів за «зеленими» облігаціями, а також запевнила в операційній і фінансовій стійкості компанії.
Як зазначається, «Укренерго» надалі виконує свої зобовʼязання та операційні функції. Зокрема, це стосується поточних завдань компанії – підготовки до зими, відновлення, облаштування захисту та посилення стійкості обʼєднаної енергосистеми України в умовах воєнного стану.
Нагадаємо, енергетики фіксують тенденцію до зростання споживання електроенергії в Україні та закликають не використовувати потужні електроприлади вранці та ввечері.
Як повідомлялося, «Укренерго» готує кілька сценаріїв проходження зими 2024-2025 в Україні, яку вже називають найскладнішою. Варто зазначити, що уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.
Раніше стало відомо, що в листопаді проблем із енергопостачанням в Україні не буде. Енергосистема України входить в зимовий сезон «з найвищим можливим рівнем готовності», оскільки заплановані ремонти на електростанціях України були завершені вчасно.
Крім того, Єврокомісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну. Країни G7 та інші партнери від початку повномасштабного вторгнення Росії зібрали понад $4 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури України.
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