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Інвестори втрачають інтерес до будівництва зеленої енергетики через кризу боргів – Конеченков

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Інвестори втрачають інтерес до будівництва зеленої енергетики через кризу боргів – Конеченков
Західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці
фото: depositphotos.com

За словами Конеченкова, держава має врегулювати ситуацію, щоб подалі не накопичувати борги перед підприємствами відновлюваної енергетики

Держава має запобігти накопиченню боргів за зелену електроенергію у 2025 році, оскільки їх наявність призводить до втрати інтересу інвесторів до будівництва нових потужностей зеленої генерації. Про це в ефірі каналу «Прямий» розповів голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, нагадавши, що заборгованість перед інвесторами складає 35,8 млрд грн.

«Це дійсно негативно впливає на інвесторів – тих, які хочуть зайти, і тих, які вже працюють в Україні. Вони не можуть своєчасно розрахуватися з банками, а банки, відповідно, нараховують їм штрафи. І цей процес, поки що, не зупинений», – заявив Конеченков.

За його словами, держава має врегулювати ситуацію, щоб подалі не накопичувати борги перед підприємствами відновлюваної енергетики. Зокрема, через фінансову стабілізацію «Укренерго», яке здійснює оплату послуги зі збільшення частки електроенергії з ВДЕ. По-друге, на думку Конеченкова, державні органи влади мають якнайшвидше прорахувати період погашення старих боргів.

«Коли ми підписували меморандум у 2020 році (з урядом – ред.), нам обіцяли протягом півтора року повністю закрити питання боргів, але цього не вийшло», – пояснив представник інвесторів

Він зазначив, що це все вплинуло на довіру інвесторів до уряду і призвело до того, що інвестиції у напрямок зеленої енергетики почали скорочуватись ще до повномасштабної війни.

«Якщо б держава виконала свої зобов'язання, тоді у нас набагато було більше інвестицій. Причому не тільки у вітроенергетику, зелену енергетику, а в цілому в Україну. Такі приклади нарощування боргів і не відповідальність держави погіршує інвестиційний клімат – це факт», – резюмував Конеченков.

Як повідомлялося, західні інвестори очікують, що держава якомога швидше вирішить боргову кризу в енергетиці, щоб прискорити будівництво нових потужностей розподіленої енергетики, зокрема відновлюваної.

За даними УВЕА, інвестори мають 4 ГВт проєктів вітроенергетики, які можуть бути побудовані в Україні у середньостроковій перспективі.

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Теги: клімат інвестиції будівництво держава Укренерго енергетика електроенергія

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