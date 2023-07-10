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Ми будемо стягувати з Росії збитки не лише за Маріуполь, але й за Донбас – СЕО Метінвесту

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Ми будемо стягувати з Росії збитки не лише за Маріуполь, але й за Донбас – СЕО Метінвесту
Маріуполь практично стертий окупантами з лиця землі
фото з відкритих джерел

Як відомо, 16 підприємств групи «Метінвест» Ріната Ахметова подали позови до Європейського суду з прав людини проти Росії

Компанія Метінвест планує притягти Росію до відповідальності за збитки, заподіяні не тільки під час повномасштабного вторгнення, але й під час окупації Донбасу у 2014 році. Про це заявив генеральний директор компанії Юрій Риженков. 

«У 2014 році Росія не визнавала, що це вона прийшла в Донбас. Вона визнавала те, що пішла в Крим, тому наша сестринська компанія ДТЕК позивалася саме до російської федерації через націоналізацію своїх активів у Криму, але в Донбасі це було зробити неможливо. Тому що позицією росії було «их там нет», що все це якийсь умовний «народ Донбасу». А зараз всі маски зірвані, й ми розуміємо, що це суто росія. І сама росія визнає, що це вона. Тому зараз ми маємо повне право стягувати збитки, які вона спричинила в Донбасі, так само як і те, що вона спричинила в Маріуполі чи в Авдіївці й таке інше», – пояснив Риженков.

Він наголосив: сьогодні немає жодної різниці між окупованою частиною Донецької, Луганської області, окупованим Кримом та іншими областями України. Всюди, куди приходить росія, вона окуповує українські землі, і несе відповідальність за все, що там відбувається.

«Компанія Метінвест документує всі збитки, які вона зазнає від російської агресії, і подає це до Європейського суду з прав людини. Так ми намагаємося притягти до відповідальності російську федерацію та компенсувати збитки», – резюмував Риженков.

Він також запевнив, що наразі компанія перелаштувалася на військові рейки, вона готова до нових викликів, і зможе витримати затяжну війну – так само, як і вся Україна.

«Майже завжди з 2014 року ми жили в кризі, ми знаємо, як із цим працювати, й можемо жити довго. Так, це неприємно. Так, це буде складно, але я думаю, що ми можемо витримати. Якщо хтось думає, що Україна не готова до тривалої війни, то я вважаю, що це не так», – резюмував Риженков.

Як відомо, 16 підприємств групи «Метінвест» Ріната Ахметова подали позови до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) проти Росії: вони вимагають притягнення її до відповідальності за руйнування, які вона завдала активам Групи, та справедливої компенсації за шкоду, заподіяну російською агресією. У червні минулого року аналогічний позов подав Рінат Ахметов. Гроші, отримані від РФ, будуть вкладені в повоєнну відбудову України.

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Метінвест спрямував на допомогу державі та її громадянам 3,7 млрд грн, з яких більш як 2 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи Ріната Ахметова «Сталевий Фронт». За перший квартал 2023 року Метінвест, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахував понад 2,5 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. У 2022 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні 20,5 млрд грн податків та зборів.

Теги: Маріуполь Донбас репарації

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