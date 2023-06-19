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Суд над полоненими «азовцями»: фото захисника Маріуполя до та після російських тортур

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Суд над полоненими «азовцями»: фото захисника Маріуполя до та після російських тортур
Український військовий до та після полону
фото: kristykoshka9 / Instagram

Жінка оприлюднила колаж із двох фотографій й показала, який вигляд мав її батько до війни та які зміни відбулися протягом року російського полону

14 червня на півдні Росії відбувся суд над 22 українськими військовими, які потрапили в полон під час багатомісячних боїв за оборону Маріуполя від російських окупантів. Світлини з залу російського суду стрімко поширилися мережею. Серед виснажених, знесилених бійців одна з жительок Маріуполя впізнала свого батька. Жінка поділилася світлинами тата в Instagram.

Христина оприлюднила колаж з двох фотографій й показала, який вигляд мав її батько до війни та які зміни відбулися протягом року російського полону.

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Допис, поширений Кристина Кошка (@kristykoshka9)

«Здається, що дві різні людини, але, на жаль, ні. Це моя рідна людина, мій тато, який рік перебуває в полоні! За що? За те, що він захищав своє місто Маріуполь, свою країну, і був на своїй території? За що такі знущання? Важко дивитися на людину, яка колись була щаслива, у якої було все, а зараз просто безпорадність та порожнеча в очах», – мовиться у дописі.

Жінка закликала повернути усіх захисників Маріуполя додому, зауважила, що вони виконали свій обовʼязок перед країною.

Зауважимо, полонені солдати є членами полку «Азов». Після запеклої тримісячної битви, українські захисники потрапили в полон до російських військ у травні 2022 року.

У серпні минулого року верховний суд Росії визнав «терористичним угрупуванням» полк «Азов». Рішення Верховного суду Росії передбачає тривалі тюремні терміни для членів полку.

Нагадаємо, у Росії розпочався суд над полоненими «азовцями». З 22 обвинувачених, які постали перед судом, вісім – жінки. На фотографіях, зроблених у суді, видно, як українські солдати сидять за скляною панеллю всередині зали суду.

Підсудних звинувачують у причетності до терористичної організації та участі в акціях з повалення російської влади в Донецькій області. Якщо їх визнають винними, їм загрожує від 15 років до довічного ув’язнення.

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Теги: Маріуполь Азов полон росіяни знущання батько

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