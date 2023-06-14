Окупанти в Маріуполі стали боятися дітей

Рашисти почали перевіряти місцевих дітей на причетність до партизанського руху

Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ і тому посилюють контроль за цивільним населенням

Російські окупанти настільки побоюються українських військових, що почали перевіряти дітей Маріуполя на причетність до партизанського руху. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Андрющенко зазначив, що ситуація у місті стає з кожним днем все більш напруженою. Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ і тому посилюють контроль за цивільним населенням.

Цього разу росіяни почали перевіряти місцевих дітей на причетність до партизанського руху.

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«Кожного разу, коли здається що посеред дна дірка, знизу чується стук. Знов і знов. Що далі? Поліграф немовля? Фільтрація ембріона? Чи одразу газова камера?», – написав він.

Нагадаємо, триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.