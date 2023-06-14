Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти в Маріуполі стали боятися дітей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти в Маріуполі стали боятися дітей
Рашисти почали перевіряти місцевих дітей на причетність до партизанського руху
фото: Петро Андрющенко / Telegram

Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ і тому посилюють контроль за цивільним населенням

Російські окупанти настільки побоюються українських військових, що почали перевіряти дітей Маріуполя на причетність до партизанського руху. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко зазначив, що ситуація у місті стає з кожним днем все більш напруженою. Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ і тому посилюють контроль за цивільним населенням.

Цього разу росіяни почали перевіряти місцевих дітей на причетність до партизанського руху.

«Кожного разу, коли здається що посеред дна дірка, знизу чується стук. Знов і знов. Що далі? Поліграф немовля? Фільтрація ембріона? Чи одразу газова камера?», – написав він.

Нагадаємо, триває 476-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські загарбники атакують Україну ракетами та ударними дронами і зосереджують основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби на зазначеній ділянці фронту відбулось 28 бойових зіткнень.  

Теги: Донеччина Маріуполь війна окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Надія Бабкіна відкрито підтримує Путіна
Путіністка Бабкіна визнала, що маріупольці в окупації ненавидять росіян
5 червня, 17:10
У Києві – українська прем’єра стрічки спільного виробництва Associated Press і Frontline, що вже встигла зібрати кілька престижних нагород
«20 днів у Маріуполі». Фільм, що шокував світ
5 червня, 22:15
Путін зустрівся із міністром транспорту РФ Віталієм Савельєвим (ліворуч) та головою російської залізниці Олегом Білозеровим
Кремль розкрив свій «амбітний план» щодо аеропорту у Маріуполі
5 червня, 15:57

Події в Україні

Стало відомо, коли Данія розпочне навчання українських пілотів
Стало відомо, коли Данія розпочне навчання українських пілотів
Окупанти наступали на чотирьох напрямках. Генштаб повідомив результати
Окупанти наступали на чотирьох напрямках. Генштаб повідомив результати
Окупанти обстріляли Чернігівщину: є загибла
Окупанти обстріляли Чернігівщину: є загибла
Контрнаступ. Міноборони назвало співвідношення втрат окупантів і ЗСУ
Контрнаступ. Міноборони назвало співвідношення втрат окупантів і ЗСУ
Росія посилює оборону Севастополя бойовими дельфінами
Росія посилює оборону Севастополя бойовими дельфінами
Окупанти в Маріуполі стали боятися дітей
Окупанти в Маріуполі стали боятися дітей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Тарас Чорновіл: Я не маю претензій до Аліни Михайлової
20K
Урочище Вирва до та після підриву росіянами Каховській ГЕС (разючі фото)
12K
Приватбанк не слухає НБУ? Політик розповів, як хотів поміняти долари та потрапив у халепу
9141
14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8071
Ракетний обстріл Одеси: російські окупанти влучили в McDonald's
6074
«Це зрада». Залужний пояснив, чому не підірвав мости через Дніпро

Новини

ЗСУ завдали нищівного удару по озброєнню окупантів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:50
Стало відомо, коли союзники почнуть тренувати українських пілотів на F-16
Сьогодні, 06:12
Нічний терор: скільки ракет і «Шахедів» випустила РФ по Україні
Вчора, 06:44
Зеленський та Дуда провели розмову, вибухи у Харкові: головне за ніч
12 червня, 07:52
Під Бахмутом окупанти намагалися просунутися і зазнали значних втрат – Генштаб
12 червня, 06:28
Місцями дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на 12 червня
12 червня, 05:17

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту