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Ворог не полишає спроб захопити Донбас: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ворог не полишає спроб захопити Донбас: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 7 липня

Триває 499-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 7 липня. 

Ситуація на оперативних напрямках 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Гатища Харківської області. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема в районах Старі Вирки, Іскрисківщина, Катеринівка, Запсіля Сумської області та Чернещина, Одноробівка, Гоптівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом доби, за підтримки авіації, противник робив спроби витіснити наші війська із займаних позицій в районі західніше Кармазинівки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Кармазинівки і Невського Луганської області та Тернів, Іванівки і Федорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Берестове, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Берхівка Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського. Разом з тим, наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 20 населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Олександро-Шультине, Біла Гора та Диліївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаударів в районах Новокалинового та Авдіївки Донецької області. Водночас противник здійснив артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Керамік, Желане, Бердичі, Авдіївка, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку, під ворожими вогнем артилерії, наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Ворог завдав авіаційного удару біля Красногорівки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів. Серед них Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Гостре, Мар'їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Завдав авіаційного удару біля Вугледара. Здійснив обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Благодатне, Вугледар, Золота Нива, Шахтарське та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Велика Новосілка Донецкої області; Новодарівка, Червона Криниця, Новоданилівка Запорізької області та Зміївка, Дачі і Комишани Херсноської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 30 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Єгорівка, Мала Токмачка Запорізької області; Марганецька громада Дніпропетровської області; Золота Балка, Садове, Антонівка, Приозерне Херсонської області та місто Херсон. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 - по зенітно-ракетному комплексу ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 3 станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Атаки ворога

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

За уточненою інформацією, протягом минулої доби російська федерація завдала ракетних ударів по Україні, застосувавши 11 крилатих ракет «Калібр», 7 з яких було знищено зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил, 3 ракети «Калібр» влучили по місту Львів та 1 ракета - по приватному будинку в Черкаській області. Внаслідок російських терористичних атак на Львів, є 7 загиблих мирних людей, понад 35 - отримали поранення різного ступеня важкості. Пошкоджено та зруйновано понад 35 будинків, більш ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два вищих навчальних заклади освіти та інша цивільна інфраструктура.

Крім того, ворог завдав 57 авіаційних ударів, 4 з яких - іранськими ударними БпЛА типу Shahed. Усі 4 дрони-камікадзе було знищено нашою ППО. Також окупанти здійснили 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зокрема, російська армія обстрілювала мирні населені пункти Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Теги: окупанти Донбас Генштаб наступ Бахмут

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