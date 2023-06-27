Головна Світ Політика
search button user button menu button

Лейбористи Британії тиснуть на уряд щодо заморожених активів Росії – The Guardian

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Лейбористи Британії тиснуть на уряд щодо заморожених активів Росії – The Guardian
Інші країни випереджають Велику Британію за планами захоплення російських активів
фото з відкритих джерел

Лейбористи вимагають розробити план замороження російських активів протягом наступних 90 днів

Британська партія лейбористів вимагає представити дієвий план стосовно заморожування російських активів протягом наступних 90 днів. Про це пише британське видання The Guardian.

За інформацією газети, члени партії також закликали встановити крайній термін, після якого нерозкриття інформації про місцезнаходження російських активів вважатиметься кримінальним злочином. Зазначається, що частина лейбористів вважає Лондон відстаючим від інших країн щодо конфіскації активів Москви.

Лейбористи зажадали від міністрів розробити план замороження російських активів протягом 90 днів. Таким чином вони вирішили чинити тиск на міністрів, вважаючи, що інші країни випереджають Велику Британію за планами щодо захоплення російських активів.

«Велика Британія є одностайною у своїй підтримці України і минулого тижня забезпечила лідерство, прийнявши конференцію з відновлення України в Лондоні. Наступним етапом нашої підтримки має бути введення в дію законів, необхідних для арешту російських державних активів для оплати відновлення України», – сказав член Лейбористської партії, тіньовий міністр закордонних справ Девід Леммі.

Зараз Велика Британія насторожено ставиться до законності конфіскації активів, побоюючись, що це створить небезпечний прецедент, коли державні активи стануть вразливими для зовнішньополітичних суперечок. Країни можуть відповісти виведенням своїх активів із західних юрисдикцій, таким чином прискоривши поступовий відхід від долара, євро та фунтів стерлінгів.

Очікується, що лейбористи використають дебати опозиції у вівторок, щоб наполягати на тому, щоб до середини жовтня було складено новий дієвий план щодо активів країни-агресора. Видання зазначає, що уряд обіцяв такий план із жовтня минулого року, але досі нічого не було зроблено.

Уряд Великої Британії минулого тижня розробив план, в якому він заявив, що нібито заморожуватиме російські активи, якими володіють фізичні особи та те, що належать російському центральному банку, на невизначений термін. Потенційно така позиція може змусити Росію виплатити Україні репарації за збитки, завдані під час війни, як умову для повернення активів.

Міністерство фінансів Великої Британії також заявило, що наступного року розробить план, згідно з яким нерозголошення санкційних активів стане кримінальним злочином. 

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, зайняла ще більш жорстку позицію. Минулого тижня заявила на конференції з відновлення України в Лондоні, що ЄС розробить план перепрофілювання 200 мільярдів євро, які належать центральному банку Росії, для виплати для відбудови України.

Хоча вона сказала, що ЄС розробить план конфіскації, а не заморожування активів до літніх канікул, вона не повідомила ніяких подробиць, і деякі аналітики стверджують, що це може бути чергова риторична обіцянка, яких ЄС може і не виконати.

Нагадаємо, Німеччина є однією з країн ЄС, яка найбільше виступає проти конфіскації, кажучи, що це створить небезпечний прецедент і, ймовірно, буде незаконним. Країна висловила заперечення проти планів Брюсселя навести лад та передати заморожені активи російського центрального банку для відновлення України, попереджаючи, що поспішний крок може спричинити юридичні чи фінансові ризики.

Представник міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що Москва «буде змушена заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні», і наполягав, що Німеччина робить «усе, що в її силах», щоб знайти та заморозити активи російських осіб і компаній, які перебувають під санкціями. Але він також додав, що ідея використання російських коштів для відновлення України викликає «складні фінансові та юридичні питання».

Один чиновник з ЄС зазначив, що міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн нібито вивчив пропозиції ЄС щодо конфіскації активів російського центрального банку та дійшов висновку, що вони юридично неправомірні.

Читайте також: Україна отримала €1,5 мільярда макрофінансової допомоги від ЄС

Теги: Німеччина міністр гроші Велика Британія Україна Москва Лондон репарації

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наталія Єгорова успішно облаштувала своє життя в Німеччині
Ексдружина мера Києва Кличка поділилася родинними фото з Німеччини
5 червня, 09:33
Правоохоронці затримали директора коледжу у власному кабінеті під час отримання хабара
СБУ викрила керівництво Чернівецького коледжу на корупції за складання іспитів
5 червня, 22:08
Контролюючі органи матимуть можливість закривати онлайн-магазини, які приховують інформацію про товар
Покупки в інтернеті за новими правилами: ухвалено закон
12 червня, 10:21
Артист наголосив, що ніхто не має права сидіти, склавши руки
Актор Цимбалюк «пройшовся» по чоловіках-утікачах
15 червня, 11:05
Працівники Національного атикорупційного бюро прийшли з обшуками до керівництва Укрзалізниці
Рада зменшила вік призовників, НАБУ обшукало кабінет очільника «Укрзалізниці». Головне за 30 травня
30 травня, 21:03
Лоліта Мілявська намагається здивувати на сцені
Сумне видовище. Лоліта станцювала в колготках
3 червня, 12:48
Будівля парламенту Хорватії
Ще одна країна визнала Голодомор геноцидом українського народу
15 червня, 20:53
За ухвалення резолюції проголосували 443 депутати, проти – два, а ще семеро утрималися
Сейм Польщі ухвалив резолюцію про членство України в НАТО
16 червня, 20:41
Допомога буде у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій
ЄС готує новий пакет допомоги Україні на €50 млрд
20 червня, 09:28

Політика

Путін знайшов варіант позбутись Шойгу. ЗМІ назвали ім'я можливого наступника
Путін знайшов варіант позбутись Шойгу. ЗМІ назвали ім'я можливого наступника
Лейбористи Британії тиснуть на уряд щодо заморожених активів Росії – The Guardian
Лейбористи Британії тиснуть на уряд щодо заморожених активів Росії – The Guardian
Прапор з фронту піднімуть на саміті НАТО у столиці Литви
Прапор з фронту піднімуть на саміті НАТО у столиці Литви
Китай підтвердив підтримку політики Москви – CNN
Китай підтвердив підтримку політики Москви – CNN
Тихановська вказала на реальну роль Лукашенка у приборканні Пригожина
Тихановська вказала на реальну роль Лукашенка у приборканні Пригожина
Сенатори США просять для України «Залізний купол»
Сенатори США просять для України «Залізний купол»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Путін осоромився із зверненням. Соцмережі помітили курйозний момент
49K
Росія – failed state. Що робили Путін, Держдума і пропагандисти під час заколоту
32K
Путін виступив із терміновим зверненням до росіян (відео)
31K
Стало відомо, куди направився літак Пригожина з Ростова
24K
Путін дав обіцянку «вагнерівцям». Що сказав диктатор у терміновому зверненні
21K
Скільки літаків Україна втратила за червень? Повітряні сили відповіли

Новини

Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
Вчора, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
Вчора, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
Вчора, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
Вчора, 05:47
Аналітики ISW розповіли, чи вплинув бунт Пригожина на дії військ РФ в Україні
Вчора, 04:30
26 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 01:00

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту