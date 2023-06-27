Лейбористи Британії тиснуть на уряд щодо заморожених активів Росії – The Guardian

Лейбористи вимагають розробити план замороження російських активів протягом наступних 90 днів

Британська партія лейбористів вимагає представити дієвий план стосовно заморожування російських активів протягом наступних 90 днів. Про це пише британське видання The Guardian.

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За інформацією газети, члени партії також закликали встановити крайній термін, після якого нерозкриття інформації про місцезнаходження російських активів вважатиметься кримінальним злочином. Зазначається, що частина лейбористів вважає Лондон відстаючим від інших країн щодо конфіскації активів Москви.

Лейбористи зажадали від міністрів розробити план замороження російських активів протягом 90 днів. Таким чином вони вирішили чинити тиск на міністрів, вважаючи, що інші країни випереджають Велику Британію за планами щодо захоплення російських активів.

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«Велика Британія є одностайною у своїй підтримці України і минулого тижня забезпечила лідерство, прийнявши конференцію з відновлення України в Лондоні. Наступним етапом нашої підтримки має бути введення в дію законів, необхідних для арешту російських державних активів для оплати відновлення України», – сказав член Лейбористської партії, тіньовий міністр закордонних справ Девід Леммі.

Зараз Велика Британія насторожено ставиться до законності конфіскації активів, побоюючись, що це створить небезпечний прецедент, коли державні активи стануть вразливими для зовнішньополітичних суперечок. Країни можуть відповісти виведенням своїх активів із західних юрисдикцій, таким чином прискоривши поступовий відхід від долара, євро та фунтів стерлінгів.

Очікується, що лейбористи використають дебати опозиції у вівторок, щоб наполягати на тому, щоб до середини жовтня було складено новий дієвий план щодо активів країни-агресора. Видання зазначає, що уряд обіцяв такий план із жовтня минулого року, але досі нічого не було зроблено.

Уряд Великої Британії минулого тижня розробив план, в якому він заявив, що нібито заморожуватиме російські активи, якими володіють фізичні особи та те, що належать російському центральному банку, на невизначений термін. Потенційно така позиція може змусити Росію виплатити Україні репарації за збитки, завдані під час війни, як умову для повернення активів.

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Міністерство фінансів Великої Британії також заявило, що наступного року розробить план, згідно з яким нерозголошення санкційних активів стане кримінальним злочином.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, зайняла ще більш жорстку позицію. Минулого тижня заявила на конференції з відновлення України в Лондоні, що ЄС розробить план перепрофілювання 200 мільярдів євро, які належать центральному банку Росії, для виплати для відбудови України.

Хоча вона сказала, що ЄС розробить план конфіскації, а не заморожування активів до літніх канікул, вона не повідомила ніяких подробиць, і деякі аналітики стверджують, що це може бути чергова риторична обіцянка, яких ЄС може і не виконати.

Нагадаємо, Німеччина є однією з країн ЄС, яка найбільше виступає проти конфіскації, кажучи, що це створить небезпечний прецедент і, ймовірно, буде незаконним. Країна висловила заперечення проти планів Брюсселя навести лад та передати заморожені активи російського центрального банку для відновлення України, попереджаючи, що поспішний крок може спричинити юридичні чи фінансові ризики.

Представник міністерства закордонних справ Німеччини заявив, що Москва «буде змушена заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні», і наполягав, що Німеччина робить «усе, що в її силах», щоб знайти та заморозити активи російських осіб і компаній, які перебувають під санкціями. Але він також додав, що ідея використання російських коштів для відновлення України викликає «складні фінансові та юридичні питання».

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Один чиновник з ЄС зазначив, що міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн нібито вивчив пропозиції ЄС щодо конфіскації активів російського центрального банку та дійшов висновку, що вони юридично неправомірні.

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