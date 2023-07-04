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У Маріуполі загадково вмирають окупанти

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Маріуполі загадково вмирають окупанти
Маріупольська міська рада повідомляє, що окупанти бачать, що маріупольці їх не люблять
фото: Маріупольська міська рада

Шістьох окупантів зарізали, ще двох – застрелили в потилицю

У тимчасово окупованому Маріуполі впродовж останніх двох тижнів були виявлені тіла восьми вбитих російських військових. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

Зазначається, що за останні два тижні у різних районах Маріуполя було знайдено вісьмох вбитих військових РФ: шістьох із них зарізали, двох – застрелили в потилицю. 

За даними міськради, факти смертей ретельно приховують, щоб серед окупантів не почалася паніка. 

«За словами окупантів, вони бачать, що маріупольці їх не люблять. Тому є підозра, що це зробили місцеві жителі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 23 червня в тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області пролунав вибух. Повідомляється, що в результаті вибуху ліквідовано щонайменше чотири офіцери армії РФ.

Раніше водії міськводоканалу в Маріуполі оголосили страйк через тривалі затримки у виплаті зарплат. Як зазначається, через незаконну мобілізацію місцевих мешканців на окупованих територіях виник дефіцит робітників-чоловіків. Найгіршою є ситуація в Донецькій області, де окупанти не виплачують водіям водоканалу зарплатню вже понад два місяці. 

Російські окупанти настільки побоюються українських військових, що почали перевіряти дітей Маріуполя на причетність до партизанського руху

Теги: окупанти Маріуполь

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