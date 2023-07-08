Зеленський разом із командирами «Азовсталі» прибули до Львова

Зеленський заявив, що на п'ятисотий день війни Україна повернула додому своїх героїв

Президент Володимир Зеленський у суботу ввечері приїхав до Львова разом із командирами захисників «Азовсталі», яких він забрав із Туреччини. Про це інформує кореспондент Укрінформу.

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Виступаючи у Львові, Зеленський заявив, що на п'ятисотий день війни Україна повернула додому своїх героїв – командирів підрозділів, які захищали Маріуполь та «Азовсталь».

«Сьогодні, у 500-ий день війни ми повернули додому, в Україну п'ятьох наших героїв, Героїв України, командирів захисту Маріуполя і «Азовсталі» - Дениса Прокопенка, Святослава Паламаря, Сергія Волинського, Олега Хоменка, Дениса Шлегу. Вони воювали заради України, героїчно воювали, абсолютно. Вони пройшли через російський полон, потім більше 300 днів вони були в Туреччині, їм час бути вдома»», – сказав президент України.

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Він особисто подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану і турецькій стороні за допомогу у звільненні українців.

Зеленський також висловив вдячність українській команді, яка працює заради повернення українців додому: Андрію Єрмаку, Кирилу Буданову, Ігорю Клименку, Рустему Умерову, всій Службі безпеки України.

Раніше повідомлялося, що з Туреччини повертаються додому командири оборони «Азовсталі». Воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега летять в Україну з Туреччини разом із президентом Володимиром Зеленським. Глава держави показав щемні фото зустрічі, а також подорожі в літаку.

Пізніше прессекретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков зробив заяву через повернення додому захисників «Азовсталі».

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«Повернення з Туреччини в Україну ватажків терористичного «Азова» є порушенням умов домовленостей, умови повернення порушила як турецька сторона, так і Київ», – цитують кремлівській ЗМІ Пєскова.

Він також поскаржився, що «Росію ніхто не повідомляв про передачу Україні ватажків «Азова» з Туреччини. За умовами домовленостей, вони мали перебувати на території Туреччини до моменту закінчення конфлікту».