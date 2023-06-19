Від природних причин помирає понад 400 жителів міста на тиждень

Російські загарбники знищили медичну систему в окупованому Маріуполі Донецької області. Унаслідок цього смертність серед цивільного населення у 2,6 раза перевищила показники часів епідемії коронавірусу. Про це повідомив Центр національного спротиву.

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«За даними від підпілля, у тимчасово окупованому місті Маріуполь смертність від природних причин перетнула позначку в 400 людей на тиждень. Це у 2,6 раза більше за пік найбільшої ковідної смертності», – ідеться в повідомленні.

Як зазначається, медична система міста практично не працює, тому що окупанти переводять більшість медичних закладів на обслуговування поранених російських загарбників.

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«Цивільні елементарно не можуть отримати базову допомогу від медиків. Проте ті медичні працівники, які не зрадили Україну, намагаються обслуговувати цивільних без російського паспорта, хоч окупанти це суворо забороняють та погрожують фізичною розправою», – пише ЦНС.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області водії міськводоканалу оголосили страйк через тривалі затримки у виплаті зарплат.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти настільки побоюються українських військових, що почали перевіряти дітей Маріуполя на причетність до партизанського руху.

До слова, завершилася 480-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулого дня противник завдав понад 40 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, серед яких діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків, школу та іншу цивільну інфраструктуру. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.