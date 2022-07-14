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    Бізнес

    Нацбанк скасував обов'язок подавати звітність для брокерів

    Для брокерів скасовується обов&rsquo;язок звітувати до Національного банку - Нацбанк скасував обов'язок подавати звітність для брокерів
    Для брокерів скасовується обов’язок звітувати до Національного банку
    фото з відкритих джерел

    І квартал 2022 року був останнім звітним періодом, за який брокери мають подавати звітність до НБУ

    Національний банк України скасував обов'язок страхових та перестрахових брокерів подавати до НБУ регуляторну звітність. Про це йдеться у повідомленні Нацбанку.

    З 5 липня набула чинності постанова правління НБУ від 30 червня № 135 «Про затвердження Положення про реєстрацію страхових та перестрахових брокерів та умови здійснення посередницької діяльності у сфері страхування та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України».

    Отже, починаючи зі звітності за II квартал 2022 року, подання брокерами пояснювальної записки та всіх файлів у форматі XML (FR0, IR5, IR52, IR53) не потрібне.

    І квартал 2022 року був останнім звітним періодом, за який брокери мають подавати звітність до НБУ.

    Раніше повідомлялося, що зростання інфляції зумовлювалося порушенням ланцюгів постачання, нерівномірним попитом, збільшенням витрат бізнесу та фізичним знищенням активів підприємств через повномасштабний напад Росії на Україну.

    Нагадаємо, половина підприємств України скоротила персонал через війну.

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    Теги: Національний банк банк Україна страхування НБУ
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    Нацбанк скасував обов'язок подавати звітність для брокерів