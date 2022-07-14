Військові завдали ударів по пунктах управління і посадковому майданчику окупантів
Знищено 13 загарбників, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки
Ударів українських військових зазнали два пункти управління ворожих військ і посадковий майданчик у Новій Каховці. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».
«Вранці і вдень парою Ка-52 нанесено три удари по наших позиціях на Херсонщині. Без втрат. Також парою винищувачів Су-27 намагався здійснити бомбардування острова Зміїний. Бомби впали в море біля острову. Під час проведення ворогом розвідки наших позицій на Херсонщині наш зенітно-ракетний підрозділ влучно заземлив безпілотник типу «Елерон-3» в Білозерській громаді, а дрон-камікадзе був «впійманий на гарячому« і знищений в Великоолександрівській громаді до завдання ним шкоди», – йдеться у повідомленні.
У рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ на півдні вогневих завдань знищено 13 загарбників, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
А також нанесено удари по двох пунктах управління ворожих військ та посадковому майданчику в Новій Каховці. Остаточні втрати противника уточнюються.
До слова, у Новій Каховці знову детонують ворожі склади із боєприпасами.