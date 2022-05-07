Половина підприємств України скоротила персонал через війну

Хоч бізнес у регіонах, де немає активних бойових дій, поступово відновлюється, однак гаманці українців суттєво схудли

Кожен третій роботодавець зменшив зарплати працівникам

Хоча кількість підприємств, які не працюють, скорочується, наприкінці квітня значна частина підприємств (54%) змушена утримувати менше персоналу, а 34% – платити нижчу зарплату, ніж до війни. Частка підприємств, які не змінили зарплату (38%), також знижується. Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляді НБУ за квітень 2022 року.

Як зазначили в НБУ, у квітні сектор послуг, сільського господарства та переробна промисловість частіше підвищували зарплату, ніж інші. Натомість торгівля та будівництво – частіше знижували.

Серед тих, хто не працює та вивів персонал у простій з оплатою 2/3 зарплати, переважно підприємства промисловості та транспорту. Будівельні підприємства частіше надавали матеріальну допомогу, утім, саме вони переважають серед тих, хто повністю зупинив роботу та виплати працівникам.

Опитування НБУ проводиться раз на два тижні починаючи з 07.03.22. Останній раунд проведений 18-22.04.2022, участь узяли 524 підприємства з усіх регіонів України, крім Донецької, Луганської областей та АР Крим.

Нагадаємо, за даними НБУ, кількість підприємств, які повністю зупинили діяльність, наприкінці квітня скоротилася майже вдвічі порівняно з початком військових дій (з 32% до 17%). Утім, 60% підприємств працює нижче довоєнного рівня завантаженості, майже 23% – більш ніж удвічі.

Нагадаємо, стало відомо, як отримати виплату за працевлаштування переселенців.

Також через «Дію» можна оформити статус безробітного.

Читайте також: