Нацбанк оприлюднив дані про міжнародні резерви України

Дані щодо обсягу міжнародних резервів України наведено в еквіваленті до долара США

За підсумками квітня міжнародні резерви скоротилися на 4%

Станом на 1 травня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $26,9 млрд. За підсумками квітня вони скоротилися на 4% з огляду на продаж валюти Національним банком, що частково компенсовано валютними надходженнями на користь уряду. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Загалом упродовж квітня динаміку міжнародних резервів визначали такі чинники:

операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

У минулому місяці згідно з балансовими даними центробанк продав на валютному ринку $2,2 млрд та викупив $43 млн. Чистий продаж валюти Національним банком у квітні становить $2,2 млрд.

операції з управління державним боргом.

Внутрішні та зовнішні валютні надходження на користь уряду України становили $1,887 млрд. Зокрема, 629 млн євро та $93 млн надійшли від Світового банку, 300 млн євро – від уряду Франції, $236 млн – від уряду Канади та 120 млн євро – від Європейського Союзу.

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив $614 млн. Із цієї суми $420 млн спрямовано на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій (ОВДП), номінованих у валюті, а $78 млн – на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП).

Крім того, у квітні Національний банк сплатив $84 млн на користь Міжнародного валютного фонду.

переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

Минулого місяця їх вартість зменшилася на $150,3 млн.

Нацбанк зазначив, що дані щодо обсягу міжнародних резервів України наведено в еквіваленті до долара США.

Ураховуючи складнощі з прогнозуванням макроекономічних показників через триваючу повномасштабну агресію росії на території України, Національний банк тимчасово утримується від публікації інформації щодо покриття резервами майбутнього імпорту.