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    Економіка та фінанси

    Нацбанк оприлюднив дані про міжнародні резерви України

    Дані щодо обсягу міжнародних резервів України наведено в еквіваленті до долара США - Нацбанк оприлюднив дані про міжнародні резерви України
    Дані щодо обсягу міжнародних резервів України наведено в еквіваленті до долара США
    фото з відкритих джерел

    За підсумками квітня міжнародні резерви скоротилися на 4%

    Станом на 1 травня 2022 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $26,9 млрд. За підсумками квітня вони скоротилися на 4% з огляду на продаж валюти Національним банком, що частково компенсовано валютними надходженнями на користь уряду. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

    Загалом упродовж квітня динаміку міжнародних резервів визначали такі чинники:

    операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

    • У минулому місяці згідно з балансовими даними центробанк продав на валютному ринку $2,2 млрд та викупив $43 млн. Чистий продаж валюти Національним банком у квітні становить $2,2 млрд.

    операції з управління державним боргом.

    • Внутрішні та зовнішні валютні надходження на користь уряду України становили $1,887 млрд. Зокрема, 629 млн євро та $93 млн надійшли від Світового банку, 300 млн євро – від уряду Франції, $236 млн – від уряду Канади та 120 млн євро – від Європейського Союзу.
    • Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив $614 млн. Із цієї суми $420 млн спрямовано на обслуговування та погашення внутрішніх держоблігацій (ОВДП), номінованих у валюті, а $78 млн – на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП).
    • Крім того, у квітні Національний банк сплатив $84 млн на користь Міжнародного валютного фонду.

    переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

    • Минулого місяця їх вартість зменшилася на $150,3 млн.

    Нацбанк зазначив, що дані щодо обсягу міжнародних резервів України наведено в еквіваленті до долара США.

    Ураховуючи складнощі з прогнозуванням макроекономічних показників через триваючу повномасштабну агресію росії на території України, Національний банк тимчасово утримується від публікації інформації щодо покриття резервами майбутнього імпорту.

    Теги: росія Національний банк війна Україна #stoprussia
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    Нацбанк оприлюднив дані про міжнародні резерви України