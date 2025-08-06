Нацбанк пом'якшує валютні обмеження: що зміниться

НБУ дасть змогу підприємствам переказувати за кордон дивіденди за 2023 рік у межах загального ліміту

НБУ вживає заходів для підтримки вітчизняної ювелірної галузі

Національний банк пом’якшує низку валютних обмежень. Новий пакет валютної лібералізації сформовано так, щоб надати бізнесу стимули та можливості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

НБУ дасть змогу підприємствам переказувати за кордон дивіденди за 2023 рік у межах загального ліміту, що й надалі становить €1 млн в еквіваленті на місяць. Отже, в бізнесу з'явиться можливість частково репатріювати дивіденди за період діяльності, що розпочався з 1 січня 2023 року (а не з 1 січня 2024 року, як є нині).

Також Нацбанк дасть змогу юридичним та фізичним особам повертати помилково переказані кошти в іноземній валюті, що були зараховані на рахунки клієнтів. Заявка про повернення коштів має бути подана протягом трьох робочих днів із дня надходження повідомлення про помилковий переказ коштів до банку від банку нерезидента.

Національний банк України розширює інструменти для хеджування валютних ризиків. Відтепер клієнти зможуть укладати з банками форвардні контракти – угоди про продаж іноземної валюти за фіксованим курсом у майбутньому – без фактичної передачі валюти. Також юридичні особи та фізичні особи-підприємці – резиденти України – зможуть за такими ж умовами купувати валюту для оплати імпорту товарів. За словами представників НБУ, це дозволить бізнесу застрахуватися від коливань курсу.

Крім того, НБУ вживає заходів для підтримки вітчизняної ювелірної галузі: підприємці, які займаються продажем ювелірних виробів, отримають можливість придбавати банківські метали за безготівкові гривні.

Також Нацбанк розширив перелік валютних операцій, дозволених юридичним особам-резидентам поза межами встановлених обмежень інвестиційного ліміту – тепер до них включено можливість виведення дивідендів за кордон.

Окремою ініціативою стала підтримка бізнесу, який допомагає українській армії. НБУ підвищить ліміт на транскордонні перекази для компаній, які з 7 серпня 2025 року здійснюватимуть внески на спеціальний рахунок Нацбанку для підтримки ЗСУ.

Передбачено, що такі перекази можуть здійснюватися виключно за рахунок власної валюти бізнесу для таких цілей:

проведення резидентом розрахунків за імпорт товарів, поставка яких була здійснена до 23 лютого 2021 року;

повернення нерезиденту попередньої оплати, отриманої резидентом на його поточний рахунок у банку в Україні до 23 лютого 2022 року за укладеним із нерезидентом договором з купівлі-продажу товару (за операціями, за якими не відбулася або ж частково відбулася поставка товару з України);

повернення нерезиденту попередньої оплати, отриманої резидентом на його поточний рахунок у банку в Україні до 23 лютого 2022 року за укладеним із нерезидентом договором з купівлі-продажу товару (за операціями, за якими не відбулася або ж частково відбулася поставка товару з України); виконання зобов’язань за кредитом, одержаним до 20 червня 2023 року від нерезидента за укладеним між ними кредитним договором;

фінансування резидентом витрат на утримання його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної особи за кордоном;

фінансування резидентом витрат на утримання його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів без створення юридичної особи за кордоном; репатріація дивідендів на користь нерезидента за корпоративними правами чи акціями.

Практично всі зміни набирають чинності з 6 серпня 2025 року. Виключенням є дозвіл на повернення помилково переказаних коштів з-за кордону в іноземній валюті, що почне діяти з 7 серпня 2025 року.

Раніше Національний банк оприлюднив стратегію з іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів та доступності житла. Стратегія, розроблена відповідно до концепції, узгодженої з Міжнародним валютним фондом, передбачає низку інфраструктурних змін. Її головна мета – відкалібрувати державну підтримку відповідно до ринкових умов та створити ефективний житловий ринок.