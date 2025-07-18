Нацбанк представив нову стратегію розвитку іпотеки: перелік змін

У межах «єОселі» українці отримали іпотечних кредитів на житло на суму 30 млрд грн

Новий план передбачає повернення ринкових механізмів та має на меті зробити житло доступнішим

Національний банк оприлюднив стратегію з іпотечного кредитування, спрямовану на розвиток ринкових механізмів та доступності житла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

Стратегія, розроблена відповідно до концепції, узгодженої з Міжнародним валютним фондом, передбачає низку інфраструктурних змін. Її головна мета – відкалібрувати державну підтримку відповідно до ринкових умов та створити ефективний житловий ринок.

Ключові цілі, визначені у межах стратегії, включають зниження рівня ризиків через впровадження масового продукту страхування воєнних ризиків та вдосконалення законодавчого регулювання будівництва житлової нерухомості. Стратегія також націлена на забезпечення доступного і зрозумілого кредитування шляхом удосконалення моделі державної підтримки та стандартів розкриття інформації згідно з нормами ЄС.

Також документ передбачає посилення захисту прав кредиторів за допомогою оновлення процедур врегулювання проблемної заборгованості. Найближчим часом буде розроблена дорожня карта для деталізації заходів.

Нагадаємо, у межах програми «єОселя» українці отримали іпотечних кредитів на житло на суму 30 млрд грн. Зазначається, що 9331 людина, тобто понад половина всіх позичальників, є військовими та працівниками сектору безпеки.

Як повідомлялося, станом на початку лютого, згідно з опитуванням, лише 12% громадян планували придбати житло в Україні у 2025 році. На зниження попиту на власну нерухомість вплинула девальвація гривня, зростання цін на квартири та будинки.

Також «Главком» писав, що у 2024 році українці у 1,5 раза частіше купували землю, ніж житло. 60% усіх договорів щодо купівлі-продажу нерухомості укладено якраз на земельні ділянки.

До слова, до списку міст, де росіяни можуть купити вторинне житло за сімейною іпотекою, потрапили населені пункти, які контролює Україна. До переліку ввійшли Краматорськ, Слов'янськ, Добропілля, Дружківка та Херсон.