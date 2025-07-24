Нацбанк втретє поспіль зберіг облікову ставку

Інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження у червні

Збереження облікової ставки на рівні 15,5% є важливою передумовою для стійкого сповільнення інфляції до цілі 5%

Національний банк знову вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу регулятора.

«Це підтримає стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань, що сприятиме подальшому послабленню цінового тиску. НБУ зберігатиме достатньо жорсткі монетарні умови стільки, скільки буде потрібно, щоб забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, інфляція досягла піку в травні та повернулася до зниження у червні (14,3% р/р). Водночас вона була вищою, ніж прогнозувалося, передусім – через вплив несприятливих погодних умов на пропозицію продуктів харчування. Натомість сповільнення базової інфляції (до 12,1%) було дещо швидшим за прогноз.

Тим часом ситуація на валютному ринку була стійкою, зокрема завдяки попереднім заходам регулятора з посилення процентної політики. Коливання гривні до долара США були помірними, а послаблення до євро досі мало незначний проінфляційний ефект.

«Збереження облікової ставки на рівні 15,5% є важливою передумовою для стійкого сповільнення інфляції до цілі 5%. Водночас це рішення матиме нейтральний вплив на кредитування з огляду на високу конкуренцію банків за якісних позичальників. Умови кредитування залишаються близькими до доковідного рівня і найдоступнішими з початку повномасштабної війни, а динаміка кредитування – жвавою (темпи зростання чистих гривневих кредитів бізнесу впродовж останніх місяців становили близько 30% у річному вимірі)» – повідомляє Нацбанк.

Облікова ставка – це монетарний інструмент, який визначає відсоток, під який НБУ надає кредити банкам. Від цього залежить, під який відсоток банки надаватимуть кредити та депозити фізособам і бізнесу. За допомогою облікової ставки НБУ намагається впливати на інфляцію. Збільшення ставки використовується для стримування цін, зниження – для підвищення економічної активності шляхом активнішого кредитування.

Нагадаємо, у березні Національний банк України ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 14,5% до 15,5% річних. Ставка підвищувалася втретє поспіль: у січні Національний банк України вирішив підвищити облікову ставку з 13,5% до 14,5% річних.

У квітні Національний банк ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5%. Зазначалося, що рішення про збереження облікової ставки сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5%.

До слова, у червні Національний банк України теж вирішив зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Регулятор позитивно оцінив вплив підвищення облікової ставки.

Як відомо, в червні 2022 року НБУ підвищив облікову ставку з 10% до 25%. Метою такого кроку був захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів, зниження тиску на валютному ринку і, в результаті, посилення спроможності Національного банку забезпечувати курсову стабільність і стримувати інфляційні процеси під час війни.