Bitcoin оновив історичний максимум

Bitcoin почав активно дорожчати після перемоги Дональда Трампа на виборах у США

Криптовалюта Bitcoin менше ніж за добу подорожчала на 2,85% і встановила новий історичний рекорд вартості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Binance.

За даними сайту Binance, вартість Bitcoin станом на 7:58 становить $121 280.

Нагадаємо, що Bitcoin почав активно дорожчати після перемоги Дональда Трампа на виборах у США, адже він підтримує криптовалюти. Зокрема, під час передвиборчої кампанії Трамп висловлював підтримку цифровим активам, обіцяючи зробити США «криптостолицею світу» та накопичити національний резерв біткойнів.

Додамо, що наступного тижня Палата представників Конгресу США обговорить три основні криптовалютні законопроєкти: Genius Act, Clarity Act і Anti-CBDC Surveillance State Act, щоб надати галузі регуляторну прозорість, якої вона давно вимагала. Це різкий поворот долі для сектору, який колись погрожував втечею в офшори, посилаючись на вороже середовище і жорстке правозастосування в США.

Аналітики ринку очікують на подальше зростання вартості біткоїна найближчим часом, зокрема не виключають встановлення нового рекорду його ціни.

У той же час, американський уряд планує накопичити великий резерв біткоїна і не збирається продавати жодної одиниці цієї криптовалюти. Про це заявив виконавчий директор ради консультантів Білого дому з цифрових валют Бо Гайнс під час виступу на конференції Bitcoin 2025 у Лас-Вегасі.