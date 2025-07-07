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Міжнародні резерви України зростають: подробиці від НБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Міжнародні резерви України зростають: подробиці від НБУ
Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 956,3 млн та викупив до резервів $1,3 млн
фото з відкритих джерел

Динаміку резервів визначала низка чинників

Станом на 1 липня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $45 065,6 млн. У червні вони збільшилися на 1,2%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацбанк.

«Така динаміка зумовлена значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті. Обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку», – пояснив Нацбанк.

Зазначається, що загалом динаміку резервів визначала низка чинників. По-перше, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу. По-друге, операції Національного банку на валютному ринку України. По-третє, переоцінка фінансових інструментів (через зміну ринкової вартості та курсів валют).

На валютні рахунки уряду в Національному банку в червні надійшло $4 087,3 млн в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $524,0 млн. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $426,2 млн.

«Національний банк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку $2 956,3 млн та викупив до резервів $1,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ у червні становив $2 955, 0 млн. У червні завдяки переоцінці вартість фінансових інструментів збільшилася на $337,8 млн», – зазначив Національний банк.

Нагадаємо, Україна розглядає можливість змінити долар США як основну валюту для курсової прив’язки гривні на користь євро. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв’ю Reuters.

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Теги: Національний банк валюта

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