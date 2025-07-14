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Нацбанк підняв курс долара

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нацбанк підняв курс долара
фото: bank.gov.ua

Офіційний курс на 15 липня 2025 року встановлено: 41,8355 грн за $1

Національний банк України підвищив курс долара до гривні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс на 15 липня 2025 року встановлено: 41,8355 грн за $1.

Нацбанк підняв курс долара фото 1

Офіційний курс євро на 15 липня встановлено: 48,8973 грн за €1.

Нацбанк підняв курс долара фото 2

Як повідомлялося, долар США, попри свою стабілізацію останніми тижнями, незабаром може знову почати торгуватися на ринку як «ризикована» валюта. Про це, як пише «Главком», попереджає видання Bloomberg з посиланням на аналітиків інвестиційного банку Goldman Sachs Карена Райхготта Фішмана та Лексі Кантера.

Нагадаємо, у проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки уряд передбачає поступове, але незначне зростання курсу долара до гривні. Цей базовий сценарій передбачає покращення ситуації у сфері безпеки, починаючи з 2026 року. 

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Теги: Нацбанк курс валют

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