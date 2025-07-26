«Секрет у підлокітнику». Чоловік намагався незаконно вивезти більше ніж 10 млн грн

35-річний мешканець Одещини намагався вивезти €100 тис. та $160 тис

Прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили у чоловіка більше ніж 10 млн грн, які він намагався незаконно вивезти за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.

Чоловік приховав незадекларовану іноземну валюту в конструктивних порожнинах підлокітника автомобіля Toyota.

Повідомляється, що 35-річний мешканець Одещини намагався вивезти €100 тис. та $160 тис. Подія сталась на пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне».

Чоловік приховав незадекларовану іноземну валюту в конструктивних порожнинах підлокітника автомобіля Toyota фото: ДПСУ

Наразі іноземну валюту та транспортний засіб до рішення суду вилучили співробітники Одеської митниці.

До слова, прикордонна поліція Румунії виявила і конфіскувала $1,4 млн у подружжя українців, які намагалися в'їхати в країну.

Інцидент стався на пункті контролю Вадул-Сірет. 49-річний українець та його 39-річна дружина з подвійним українсько-румунським громадянством намагались пішки перетнути кордон.

Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну групу, яка складалася з поліцейських та посадовця територіального центру комплектування Одеської області, які за гроші допомагали ухилятися від військової служби.