«Секрет у підлокітнику». Чоловік намагався незаконно вивезти більше ніж 10 млн грн
35-річний мешканець Одещини намагався вивезти €100 тис. та $160 тис
Прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили у чоловіка більше ніж 10 млн грн, які він намагався незаконно вивезти за кордон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДПСУ.
Чоловік приховав незадекларовану іноземну валюту в конструктивних порожнинах підлокітника автомобіля Toyota.
Повідомляється, що 35-річний мешканець Одещини намагався вивезти €100 тис. та $160 тис. Подія сталась на пункті пропуску «Паланка-Маяки-Удобне».
Наразі іноземну валюту та транспортний засіб до рішення суду вилучили співробітники Одеської митниці.
До слова, прикордонна поліція Румунії виявила і конфіскувала $1,4 млн у подружжя українців, які намагалися в'їхати в країну.
Інцидент стався на пункті контролю Вадул-Сірет. 49-річний українець та його 39-річна дружина з подвійним українсько-румунським громадянством намагались пішки перетнути кордон.
Нагадаємо, правоохоронці викрили злочинну групу, яка складалася з поліцейських та посадовця територіального центру комплектування Одеської області, які за гроші допомагали ухилятися від військової служби.