Долар знову показує ознаки «ризикованої валюти» – Bloomberg

Американський доллар сам став джерелом волятивності, а не порятунком від неї

Кореляція між доларом та індикатором волатильності валют наразі на найнижчому рівні за сім років

Долар США, попри свою стабілізацію останніми тижнями, незабаром може знову почати торгуватися на ринку як «ризикована» валюта. Про це, як пише «Главком», попереджає видання Bloomberg з посиланням на аналітиків інвестиційного банку Goldman Sachs Карена Райхготта Фішмана та Лексі Кантера.

Як потенційні тригери цього процесу аналітики вказали підвищену політичну невизначеність, пов'язану з торговими тарифами та незалежністю Федеральної резервної системи, фінансовими страхами та диверсифікацією від активів США.

Зазначається, що падіння курсу долара, спровоковане погрозами президента Дональда Трампа запровадити жорсткі збори проти торгових партнерів, підігріло спекуляції про перманентне зрушення статусу долара як активу-притулку. І фінансові аналітики не виключають, що в короткостроковій перспективі волатильність долара може бути під загрозою.

За деякими показниками, пише Bloomberg, долар продовжує торгуватися як «ризикована валюта», навіть попри його стабілізацію. Дані свідчать, що кореляція між доларом та індикатором волатильності валют G-10 знаходиться на найнижчому рівні за сім років, тобто американська валюта сама стає джерелом мінливості ціни, а порятунком від неї.

Упродовж більшої частини останніх 15 років кореляція долара була твердо позитивною і це ставить під сумнів переконання ринку, що витрати на хеджування падають, коли долар слабшає.

Аналітики Goldman Sachs вважають, що однією з «найяскравіших подій» у 2025 році стала тенденція долара, що зросла, розпродуватися разом з акціями. За їхніми словами, цього року ця динаміка спостерігалася більш ніж удвічі частіше, ніж за попередні 10 років. Однак ще більш поширеною була інша тривожна ознака зниження привабливості активів, коли акції, казначейські облігації та долар падали разом.

Нагадаємо, на початку липня Нацбанк повідомляв, що основним фактором, який впливає на зростання курсу євро відносно гривні є послаблення долара щодо інших валют. Це повʼязано з внутрішньою та зовнішньою політикою Сполучених Штатів після обрання президентом Дональда Трампа.

Також «Главком» писав, що станом на 1 липня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $45 065,6 млн. У червні вони збільшилися на 1,2%.