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НКРЕКП лібералізує енергоринок в рамках зобов’язань перед західними партнерами

Іван Гавриляк
glavcom.ua
НКРЕКП лібералізує енергоринок в рамках зобов’язань перед західними партнерами
«Якщо взяти найбільш негативний сценарій, то ціна для кінцевого споживача може збільшитися максимум на 10 копійок за кіловат-годину», – пояснив експерт
фото з відкритих джерел

Після перегляду прайс-кепів ціна на електроенергію для бізнесу майже не зросте, – НКРЕКП

Переглядом граничних цін на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) виконує зобов’язання перед західними партнерами щодо поступової лібералізації ринку електричної енергії. Про це в інтерв’ю заявив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський. 

«Ми виконуємо зобов'язання перед західними партнерами щодо поступової лібералізації ринку електроенергії. Кінцева мета, яка буде досягнута після війни, – повна синхронізація ринків України і Євросоюзу», – сказав він.

Ущаповський додав, що другою причиною перегляду граничних цін на ринку електроенергії було створення інвестиційно-привабливих умов для встановлення розподіленої генерації, яка допоможе під час годин дефіциту в енергосистемі.

Також за розрахунками Регулятора, внаслідок підняття прайс-кепів вартість електроенергії для бізнесу майже не зросте.

«Якщо взяти найбільш негативний сценарій, то ціна для кінцевого споживача може збільшитися максимум на 10 копійок за кіловат-годину», – пояснив Ущаповський.

Раніше державне підприємство «Оператор ринку» заявляло, що для повної синхронізації з енергоринком Євросоюзу прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні.

Теги: НКРЕКП Енергоринок тарифи

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